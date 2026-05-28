La Guardia Civil revisa las guanteras en busca del documento actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo

Cuando vamos a conducir tenemos que estar atentos ante cualquier distracción, porque puede ser fatal. Pero también tenemos que tener en cuenta algunas cosas antes de coger el vehículo porque la Guardia Civil está revisando las guanteras en busca del documento actualizado y te puede caer una multa de hasta 800 euros por no llevarlo.

Un control de tráfico. / Guardia Civil

Y es que tal y como informan desde RACE, "La Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor (RD 8/2004) indica que es obligatorio que un coche o una moto tenga, como mínimo, una cobertura legal para responder de los daños a terceros, tanto materiales como personales. La multa por ir sin seguro abarca entre 601 euros y 3.005 euros. La cantidad va a variar dependiendo de varios factores: Si el coche está estacionado o circulando; el tiempo que lleva el vehículo sin tener el seguro contratado; el número de ocasiones en las que se ha amonestado al propietario reincidiendo en esta infracción".

"En el caso de un coche o una moto, por ejemplo, la Ley sobre responsabilidad civil establece que es el propietario el que está obligado a contratar un seguro y que, de no hacerlo, la multa (de media) puede ser de unos 800 euros para un turismo estacionado o de 1.500 euros si está circulando, sin tener en cuenta que la cifra va a ser superior si además hay personas perjudicadas en caso de accidente".

Seguro del coche

Por eso mucho ojo con el seguro del coche y la importancia de tenerlo actualizado cuando vamos a coger nuestro vehículo, porque la multa puede ser fatal.