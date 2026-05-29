La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
Jota Caral / Manuel Riu
Tener al coche al día es algo tan fundamental como importante. Y no solo para nosotros, sino también para todos aquellos que nos rodean, ya sean familiares o amigos a los que acercamos a algún lado o a otros conductores anónimos.
Además, no tener cualquier aspecto de nuestro vehículo en regla o de acuerdo a las normas que establece la Dirección General de Tráfico (DGT) nos puede acarrear desde sanciones económicas hasta otros problemas más serios como la retirada del carnet, el vehículo o incluso la cárcel. Por todo ello es fundamental tener nuestro vehículo vigilado y con todas las revisiones, inspecciones al día, así como no añadir o cambiar partes de él por otras que no sean reglamentarias.
Muchos conductores tienen en su vehículo una bola para enganchar un remolque o caravana. Es algo muy habitual que desde la DGT permiten instalar en los coches. Eso sí, siempre y cuando se respete el cómo hahacerlo dado que te pueden sancionar si la bola no esté homologada correctamente. Como es lógico, se necesita una instalación concreta de esta bola (en taller) y no vale una modificación cualquiera. En la ITV revisarán que la instalación haya sido en un taller autorizado y que la bola esté homologada. En caso de no ser así, la multa a la que te enfrentas es de hasta 400 euros. Los documentos que debes tener en tu coche para evitar esta multa son el informe de conformidad y el certificado de instalación del taller.
Además, debes tener mucho cuidado con no tapar la matrícula de tu coche. Este indicativo debe verse correctamente, para que tu vehículo pueda ser identificado sin problema en caso de que sea necesario. Por ello, no puedes taparla con ningún elemento, y menos aún ocultarla de manera intencionada.
Si llevas un remolque o simplemente la bola que lo sujeta, debes estar seguro de que la matrícula se puede leer perfectamente, porque, en caso de no ser así, la multa a la que te enfrentas es de 200 euros al ser este accesorio “un obstáculo de visualización de la matrícula”.
Tras la entrada en vigor de la nueva ley conocida como anti tuneo de la que tanto se ha hablado, la instalación de la bola del remolque en el vehículo se considera una reforma de importancia y como tal debe de seguir los trámites previstos para legalizarse: certificado del taller instalador, la homologación del enganche y un informe de conformidad que normalmente se consigue a través del concesionario del vehículo.
Debido a que finalmente hace falta el informe de conformidad de la casa son muchos los que optan por realizar la instalación en el propio concesionario y ahorrar trámites y papeleos, ya que se le dará todo junto allí. No obstante en ocasiones puede ser algo más caro que hacerlo en el taller habitual. Una vez hecho esto se pasa la ITV y la reforma se incluyen en la ficha técnica, explican desde itv.com
“Hay dos tipos básicos de enganche para el remolque: el que tiene una estructura fija que no se puede desmontar, y aquel que tiene una parte fija y otra móvil. Este hecho ha traído varias polémicas, ya que parece que muchos usuarios e incluso algunos agentes no tienen muy claro como afecta la normativa a estas últimas. Se ha llegado incluso a detener al usuario y multarlo por conducir su vehículo con el enganche puesto cuando no llevan remolque, siendo este desmontable. El motivo que se les da es que el enganche dificulta parcialmente la visión de la matrícula del coche. Sin embargo, ninguna de estas denuncias ha prosperado tras ser reclamadas porque carecen de base legal”, aseguran.
“Independientemente de que se trate de una bola para remolque fija o desmontable, si se halla incluido en la ficha técnica está totalmente en regla y es legal circular con ella independientemente de si se lleva o no el remolque. A la hora de legalizarla se supone que ya se ha tenido en cuenta que un accesorio que tape total o parcialmente la matrícula no puede ser homologado”.
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