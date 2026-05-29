El Fiat 500 puede definirse como un “pequeño gran mito”. Desde su lanzamiento en 1957 se han vendido más de siete millones de unidades y se ha convertido en un icono de la cultura italiana que ha sabido reinventarse para mantenerse siempre como un indiscutible referente en el segmento de los coches urbanos.

El modelo original apostaba por la sencillez, tenía un motor de apenas 479 cc, capaz de generar 13 CV de potencia y permitía alcanzar una velocidad máxima de 85 km/h. Poco podría imaginar Dante Giacosa, el creador de aquella primera generación, que aquella creación continuaría su historia de éxitos en 2026, con el lanzamiento del nuevo Fiat 500 Hybrid, que se une a la versión 100% eléctrica ya existente, el Fiat 500e.

La nueva generación del Fiat 500 Hybrid completa la gama del icónico modelo italiano / Fiat

Un ciudadano ejemplar

El nuevo Fiat 500 Hybrid ofrece la receta perfecta para conquistar la ciudad. Reúne la belleza atemporal de su imagen con el alma del diseño italiano, valores que combinan con tecnologías vanguardistas y elevados niveles de sostenibilidad, basados en un motor de gasolina híbrido FireFly de tres cilindros y un litro de cubicaje, combinado con una caja de cambios manual de 6 velocidades.

Gracias a un sistema eléctrico de 12 V, el nuevo Fiat 500 Hybrid disfruta de las ventajas de la etiqueta medioambiental ECO de la DGT. Este tren motriz mejora la eficiencia del combustible y ofrece una experiencia de conducción suave, accesible y con un equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

El consumo homologado según ciclo WLTP del Fiat 500 Hybrid es de 5,2 litros a los 100 km. Además, su rendimiento es sorprendente: la potencia máxima de su propulsor es de 65 CV a un régimen de 6.000 rpm, registros que permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 13,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 167 km/h.

Reúne la belleza atemporal de su imagen con el alma del diseño italiano / Fiat

Muy seguro, muy conectado

El nuevo Fiat 500 Hybrid se posiciona como uno de los coches más conectados de su categoría. Cuenta con el sistema de infoentretenimiento Uconnect 5, que integra una pantalla táctil de 10,25 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas. La conectividad es total gracias a la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, garantizando una integración segura del smartphone sin distracciones.

En materia de seguridad, el icónico urbano italiano está equipado con un completo conjunto de funciones de ayuda a la conducción optimizadas para la ciudad, entre las que figuran el frenado automático de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales de tráfico.

El nuevo Fiat 500 Hybrid se posiciona como uno de los coches más conectados de su categoría / AFPH

Una gama muy seductora

El nuevo Fiat 500 Hybrid llega al mercado con una estructura de acabados diseñada para satisfacer a diversos perfiles de conductor. Así, el acabado POP celebra la sencillez, la elegancia y la funcionalidad esencial.

Por su parte, la versión ICON representa el equilibrio perfecto entre tecnología y sofisticación. Incluye climatización automática, llantas de aleación y la pantalla Daichii A7. En lo más alto, el Fiat 500 Hybrid La Prima es la máxima expresión de exclusividad, con acabados premium y el equipamiento más completo.

Además, Fiat ofrece por tiempo limitado una serie especial de lanzamiento denominada TORINO, diseñada como un homenaje a la ciudad cuna de Fiat. Esta edición exclusiva está disponible en combinación con la carrocería Hatchback y destaca por una tapicería única que combina tejido y vinilo, logotipos bordados, faros Full LED y detalles estéticos que celebran la elegancia industrial piamontesa.

La nueva generación del Fiat 500 Hybrid completa la gama del icónico modelo italiano / Fiat

Hasta 326 km de autonomía eléctrica

El Fiat 500e es la versión 100% eléctrica de este icono italiano de la automoción. Está disponible con dos motorizaciones, la primera de 70 kW (95 CV) combinada con una batería de 23,7 kWh, capaz de ofrecer hasta 190 km de autonomía. La segunda opción eleva la potencia hasta 87 kW (118 CV) y su autonomía WLTP crece hasta 326 km, gracias a su batería con capacidad de 42 kWh.

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A través de Stellantis Financial Services, Fiat ofrece unas condiciones financieras excelentes para acceder a la nueva gama Fiat 500 Hybrid. Es posible disfrutar de un Fiat 500 Hybrid en acabado POP mediante una entrada de 2.990 euros y una cuota mensual de 99 euros durante 24 meses. Para el modelo Fiat 500e eléctrico, la entrada es de 2.903 euros y la cuota mensual de 129 euros durante 34 mensualidades.