Ya es oficial: La DGT confirma cambios en el uso de la V-16 de cara al verano que afectan a todos los conductores

La Dirección General de Tráfico quiere despejar las dudas que todavía rodean a la baliza de emergencia V-16. Su director general, Pere Navarro, ha defendido este lunes en el Congreso que este dispositivo recibirá “un nuevo impulso” de cara a la operación verano, con el objetivo de extender su uso y normalizarlo entre los conductores. El motivo, según ha remarcado, es claro: “salva vidas”.

La V-16 está llamada a sustituir definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. Frente a ellos, la DGT insiste en que la principal ventaja es que el conductor no tiene que bajarse del vehículo para señalizar una avería o un accidente, algo especialmente peligroso en autovías, autopistas o carreteras con poca visibilidad.

Navarro lo resumió de forma contundente durante su comparecencia: con los triángulos había que salir del coche, caminar por el arcén y colocarlos a una determinada distancia. Con la baliza, en cambio, basta con sacarla por la ventanilla y colocarla sobre el techo del vehículo. Además, emite una luz visible y, en el caso de los modelos conectados homologados, envía la ubicación del vehículo detenido a la plataforma de tráfico correspondiente.

La DGT defiende que “todo son ventajas”

El máximo responsable de Tráfico aseguró que, comparada con el triángulo, la V-16 ofrece una mayor protección para los ocupantes del vehículo. “El triángulo tiene esa bajada del coche, la V-16 no. El triángulo no tenía luz, la V-16 tiene una luz. El triángulo no estaba conectado, la V-16 está conectada”, defendió ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

Según explicó Navarro, la DGT recibe ya alrededor de 2.500 conexiones diarias vinculadas a incidencias en carretera. Esa conectividad permite que los avisos de vehículos detenidos puedan integrarse en los sistemas de información del tráfico, una cuestión que Tráfico considera clave para mejorar la seguridad.

El director de la DGT también puso como ejemplo la carta de una persona con discapacidad que le había agradecido la implantación de este sistema, ya que antes no podía bajar del coche para colocar los triángulos. Para Navarro, ese caso refleja la utilidad real de una medida pensada para reducir riesgos en situaciones de emergencia.

Dudas, críticas y ventas estancadas

Pese a la defensa de la DGT, la implantación de la baliza V-16 no está exenta de polémica. Navarro reconoció que existe “un cierto estancamiento de ventas” y lo atribuyó a la incertidumbre generada durante los últimos meses.

Entre los motivos, citó la denuncia presentada por el PP ante Bruselas, las dudas sobre los requisitos de notificación, las críticas de una empresa “quitamultas” y las iniciativas parlamentarias que pedían mantener la V-16 como complemento de los triángulos, no como sustituto.

También se refirió a una de las dudas que más se ha extendido entre los conductores: la supuesta caducidad del dispositivo. Navarro matizó que la baliza no caduca como tal, sino que su conectividad tiene una vida útil ligada a la tarjeta SIM incorporada, que ronda los 11 años.

Qué partidos han criticado la baliza V-16

Durante el debate en el Congreso, varios grupos cuestionaron la gestión de la DGT. Desde el PP, la diputada Bella Verano acusó a Tráfico de haber lanzado “mensajes contradictorios” sobre sanciones, obligatoriedad, homologaciones, conectividad y caducidad. A su juicio, faltaron informes técnicos independientes y una explicación más clara para generar confianza entre los ciudadanos.

Vox fue todavía más duro. Su representante, Francisco José Alcaraz, calificó la implantación de la V-16 como “un gran fracaso y un gran error” y recordó que su grupo ha pedido que su uso sea voluntario.

Junts también mostró sus reservas. La diputada Marta Madrenas aseguró que en algunos accidentes la baliza apenas se ve y cuestionó su conectividad en zonas rurales de Cataluña con mala cobertura. Según explicó, ella misma había vuelto a colocar los triángulos en dos ocasiones pese a disponer de la baliza.

La DGT niega que sea una medida recaudatoria

Frente a esas críticas, Navarro defendió que la V-16 es una medida de seguridad vial, no una herramienta para recaudar. “La DGT no cobra ni un solo euro”, aseguró durante su intervención. También admitió que el proceso de implantación podría haberse comunicado mejor, aunque insistió en que es imposible contentar a todo el mundo.

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El director general de Tráfico se mostró especialmente molesto con la denuncia del PP ante Bruselas, al considerar que se presentó sin haber hablado previamente con la DGT. Aun así, cerró la puerta a una marcha atrás: la baliza conectada V-16, dijo, “ha venido para quedarse”.