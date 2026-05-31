Multan a un conductor con 600 euros tras pasar por un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando para el coche por "solidaridad": la Guardia Civil extrema la vigilancia
El hombre fue denunciado por una infracción grave
La Guardia Civil ha denunciado a un hombre en Ciutadella por alertar de la ubicación de un control de seguridad vial a otros usuarios a través de una plataforma de internet. El hombre se enfrenta a una sanción de hasta 30.000 euros.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero en un control de tráfico en las inmediaciones de Ciutadella. Según ha informado el Instituto Armado, los agentes detectaron en una aplicación de mensajería instantánea la publicación de un aviso que informaba de la presencia policial.
Los agentes intensificaron el seguimiento de la aplicación de mensajería, lo que permitió identificar a un conductor que facilitaba la localización del punto de control de la Guardia Civil.
El hombre, de 34 años y residente en Menorca, fue denunciado por una infracción grave por el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pone en riesgo su seguridad, la de sus familias o una operación, cuya sanción puede ir desde 601 hasta 30.000 euros, dependiendo de la gravedad y del perjuicio causado.
La Guardia Civil ha recordado que los controles de tráfico tienen como finalidad principal detectar y retirar de la circulación a conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas. "Avisar de su ubicación no es solidaridad, es permitir que un peligro inminente escape y ponga en riesgo a personas inocentes", han apuntado, antes de insistir en la importancia de la colaboración ciudadana para evitar este tipo de conductas.
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