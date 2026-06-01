El BOE confirma el cambio por la normativa de la UE: la nueva cartera obligatoria que llega en 2027 para llevar el DNI y el permiso de conducir

La Unión Europea ha acordado las bases para lanzar un carnet de conducir digital europeo que sea reconocido en toda la Unión, así como un plan para expedir permisos a conductores de 17 años acompañados, tras el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para actualizar la directiva sobre permisos de circulación.

Se trata del primer acuerdo político provisional entre los 27 y la Eurocámara para establecer unas normas armonizadas en toda la UE, de tal forma que se establezcan requerimientos mínimos tanto para renovar permisos como para expedir nuevos y fijar condiciones comunes a conductores nóveles.

Este acuerdo coloca las bases para el carnet de conducir digital europeo. Este, que contará con una versión física, será reconocido en todos los Estados miembros de la UE y será válido para conducir turismos y motocicletas durante 15 años a partir de la fecha de expedición, excepto cuando el permiso de conducción se utilice como documento de identidad, en ese caso se expedirá para 10 años. Este es el objetivo de los estados miembros para 2027: crear carteras de identidad digital que podamos llevar en el móvil.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya publica esta resolución que establece, básicamente, que cuando nos movamos por países de la Unión Europea podremos llevar toda nuestra documentación en el móvil y no será necesario acreditarla mediante otro medio.

En España, la aplicación para teléfonos móviles MiDNI impulsada por la Policía Nacional ya se puede descargar para que cualquier ciudadano español pueda verificar mediante un código QR su identidad de modo seguro, de forma presencial y previo registro, ofreciendo las mismas funciones que su documento físico. En cuanto al permiso de conducir, la aplicación miDGT nos permite llevar nuestro permiso de conducir en el smartphone sin necesidad de tener que llevar la tarjeta física en la cartera.