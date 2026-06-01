El BOE confirma la nueva multa de 200 euros que van a recibir los conductores de etiqueta Cero y los vehículos ECO: la Guardia Civil cuenta el número de ocupantes

La Dirección General de Tráfico (DGT) priorizará en 2026 la alta ocupación del vehículo para el uso de los carriles reservados para la circulación de vehículos con alta ocupación (VAO) frente al modo de propulsión, de forma que la utilización de los carriles por parte de turismos con un único ocupante en aquellos con distintivo 0 emisiones, ECO, C o B quedará condicionado "a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles".

Así lo ha explicado la DGT, tras la publicación de la Resolución de 14 de enero de 2026 por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico para el año 2026, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los carriles reservados para la circulación de vehículos con alta ocupación (VAO) son aquellos que permiten circular por dicho carril cuando el número mínimo de ocupantes por vehículo sea de dos, incluido el conductor, quedando limitada su utilización a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables. Los camiones, así como los ciclomotores tienen prohibida su circulación por dichos carriles.

Hasta 2025, los turismos con distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos como 0 emisiones podían circular por los carriles VAO, aun cuando solo fueran ocupados por el conductor. Con la nueva resolución, esto quedará condicionado "a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles".

Según ha señalado el departamento que dirige Pere Navarro, la medida se implantará "de forma progresiva y en función del tráfico y de las necesidades de cada uno de los carriles VAO". La sanción por circular por el carril VAO con etiqueta Cero y un único ocupante cuando los paneles no lo autoricen asciende a 200 euros, la misma multa que se aplica a cualquier otro vehículo que incumpla las condiciones de acceso