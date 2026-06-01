Multa de 200 euros por circular a menos de 50 kilómetros por hora pero errar en el enganche interior del conductor: los nuevos radares que cambian de sitio de la DGT extreman la vigilancia

El Ayuntamiento de Pamplona ha adquirido cuatro nuevos radares inteligentes, que se sumarán a los cuatro ya existentes, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las normas de circulación, regular la velocidad y evitar la siniestralidad en la ciudad.

Los radares se instalarán en el mes de junio, previsiblemente, tras superar el proceso de homologación del Centro Español de Metrología. Aunque el objetivo es que vayan rotando por distintas ubicaciones en la ciudad, en un primero momento se instalarán en la avenida del Ejército, en la avenida de Gipuzkoa junto al puente de Oblatas, en la calle Sadar y en la calle Paseo de Santa Lucía.

Los radares se instalarán en altura, de forma que se eliminará la cabina de protección de los modelos anteriores. Así, se trata de un dispositivo completamente integrado de diseño compacto, que le permite operar a la intemperie, soportando temperaturas de entre -30 y 70 grados, y que puede instalarse en báculos laterales, medianas y pórticos o báculos laterales.

Una de las principales novedades de los nuevos radares es su tecnología, que cubre un rango de velocidades que va desde los 10 km/h hasta los 320 km/h y que permite detectar las infracciones en los distintos carriles de vía.

En lugar de limitarse a un único carril, su radio de acción se extiende a varios carriles, tanto en dirección aproximación como en alejamiento y de forma bidireccional.

Los radares podrán configurarse con limites de velocidad independiente para cada carril y podrán establecerse también zonas de disparo autónomas. Pero, además, los radares incluyen una nueva tecnología completada con Inteligencia Artificial, que permite controlar otro tipo de infracciones de tráfico, más allá de la velocidad.

Dotados con una cámara a color y un sistema de matrículas integrado, los radares podrán captar circulaciones en sentido contrario o giros indebidos, cambios de carril antirreglamentarios, si la persona conductora no lleva el cinturón de seguridad o hace uso del teléfono móvil al volante, si se salta el semáforo en rojo o no respeta pasos de cebra o se detiene en zonas de cebreado amarillo, por ejemplo.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Pamplona dispone de cuatro radares, a los que se sumarán estos cuatro nuevos. Todos ellos rotarán en distintas ubicaciones. En estos momentos, en Pamplona hay distribuidas once cabinas de radar, en las vias con mayor tráfico.

A priori los radares están programados para detectar velocidades superiores a 50 km/h, que es la que marcan las vías donde se ubican. El coste de los nuevos radares asciende a 20.000 euros (IVA excluido) por cada aparato.

Tal y como recuerdan desde la Dirección General de Tráfico (DGT), en España, no llevar puesto el cinturón de seguridad (o usarlo indebidamente) es una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir.