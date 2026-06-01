Multado con 500 euros y 8 meses sin carnet un conductor que circulaba a la velocidad adecuada pero falló en el 0,1: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha endurecido en los últimos años las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol.

Tal y como explican los expertos de RACE, en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación aparecen especificadas las tasas de alcohol en sangre y aire espirado. Se considera como un delito penal ya que superas el límite de 0,60 mg/l de aire espirado, según se indica en el artículo 379 del Código Penal. En ese caso, conlleva una pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos comunitarios de 31 a 90 días, además de la retirada del carnet de 1 a 4 años. Además, conlleva una multa económica que puede oscilar entre los 500 y 1.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso, la reincidencia y otros factores atenuantes o agravantes.

El límite de alcoholemia ha estado en tramitación legislativa y pendiente del desarrollo reglamentario este 2026. Ahora, el límite para los conductores generales es de 0,25 mg/l de aire espirado (0,5 g/l en sangre).

Y es que este 2026 el Congreso ha tumbado la ley para rebajar la tasa máxima de alcohol al volante. La Comisión de Interior del Congreso, con competencia legislativa plena, rechazaba hace unas semanas la Proposición de Ley del PSOE que pretendía bajar la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), con los votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC.

La iniciativa, que ya no continuará su tramitación parlamentaria en el Senado, recababa 19 votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC, mientras queapoyaron la proposición 18 diputados de PSOE, Sumar y PNV.

El vicepresidente de Stop Accidentes, David Pérez de Landazábal, que ha mantenido reuniones con la mayoría de los portavoces del Congreso en el área de seguridad Vial también avisaba de que, de frustrarse esta ley, los españoles perderían "una oportunidad irrepetible de seguir avanzando en la lucha social por reducir el número de siniestros de tráfico.

"Salvar vidas no tiene color político ni ideología. Reducir la tasa de alcoholemia al volante es una cuestión de solidaridad y de sentido común. Y quienes voten en contra de ello van a tener que explicárselo a las decenas de miles de familias que han perdido a un ser querido en nuestro país y que son más de 70.000 en los últimos 25 años", remachaba Pérez de Landazábal.

El consumo de alcohol sigue siendo hoy por hoy uno de los principales factores causantes de los siniestros de tráfico en nuestro país. Más de la mitad de los conductores muertos en siniestros sobrepasaba las tasas máximas autorizadas.

Desde Aesleme, pedían a los grupos que no rechazaran la iniciativa por "estrategia política". "Los responsables de Aesleme, así como los de otras asociaciones de prevención y víctimas de tráfico, hemos mantenido contactos con los grupos parlamentarios, para lograr sacar adelante esta rebaja en la tasa de alcohol, tan necesaria", explicaban.