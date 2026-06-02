Se confirman los cambios en los permisos de conducir de los motoristas nacidos en 1956 y principios de los 60: la razón por la que no podrán conducir en 2026

La moto se ha convertido en un vehículo que muchos han adquirido para evitar atascos o encontrar una forma más sencilla para aparcar. Ya sea para ir a trabajar y moverte por la ciudad o para empaparte del espíritu motero y salir de ruta, es una opción tan práctica como tentadora. En cualquiera de los casos, necesitarás un carnet que te permita circular por España con un vehículo de dos ruedas.

En España existen diferentes carnets de moto, tal y como explican los expertos de RACE: el AM permite conducir ciclomotores de hasta 50 cc. Es el primero que se pueden sacar los más jóvenes. Con el A1 puedes conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos con una potencia máxima de 11 kW (unos 15 CV). El A2 es el paso intermedio antes de lograr el carnet A. Puedes conducir motos que no superen los 37 kW (unos 47 CV). El A Es el único carnet de moto que te permite conducir cualquier vehículo de dos ruedas, independientemente de su cilindrada y potencia.

Tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT), en nuestro país no existe límite de edad para seguir conduciendo, pero a partir de los 65 se aumenta la periodicidad con la que se debe renovar el permiso. "El seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor. A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos". Para los de 70 años no existe coste para la renovación del permiso. Por ello, aquellos que hayan nacido en 1956 se libran este año de pagar las tasas de tráfico para la renovación, únicamente tendrás que pagar el coste del reconocimiento médico. Así, los que hayan nacido en 1961 tendrán que comenzar a renovar su permiso de conducir cada 5 años.

Eso sí, aquellos conductores que no aprueben el reconocimiento médico no podrán renovar su permiso de conducir. "Es innegable que después de los 60 años, la pupila se empequeñece y las dificultades para adaptarse a los cambios de iluminación se acrecientan. Esto es particularmente importante porque en la vía estamos expuestos constantemente a las luces de otros vehículos y a la oscuridad de la noche, por lo que también nuestros actos reflejos deben ser óptimos para poder reaccionar a tiempo en caso de que se presente un accidente o un peligro inminente que debamos evitar. Esto cobra especial importancia cuando nos movemos en moto. Son varios los estudios llevados a cabo en universidades estadounidenses que demuestran que las personas de más de 60 años tienen más riesgos de sufrir lesiones serias y acabar hospitalizados por accidentes en la vía que personas más jóvenes", explican desde Allianz seguros.

Los permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A, B) y licencias de conducción se tiene que renovar cada 5 años. Según datos recogidos por la Dirección General de Tráfico, en España el 12 % de los conductores son mayores de 65 años y el 94 % de personas entre 65 y 74 años tiene un carné de conducir en vigencia