El correo con la multa de 200 euros que van a recibir miles de conductores en las próximas horas incurriendo en la infracción denominada "estación incorrecta"
"Se comprobó que el vehículo realizó maniobras indebidas"
Que nos llegue una multa a casa no es plato de buen gusto pese a que seamos los infractores. Sin embargo, los estafadores también aprovechan esos temores para conseguir engañar a personas a través de sus teléfonos o los correos.
Es el caso del mensaje que está llegando a millones de usuarios a sus correos electrónicos, donde se les pide pagar una sanción que se ha ido encareciendo por no hacerle caso. "Por medio de la presente, la Dirección General de Tráfico (DGT) le notifica formalmente la resolución sancionadora derivada de la infracción cometida, tipificada como “estación incorrecta / wrong station” (Código infracción TR-42.3.b), de acuerdo con el artículo 76 del texto refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial", comienza el mensaje.
"Hechos denunciados: El pasado día 9 de Mayo de 2026, se comprobó que el vehículo realizó maniobras indebidas en área reservada de estación de servicio, así como el uso no autorizado de una estación de ITV/inspección no homologada, incurriendo en la infracción denominada «estación incorrecta» (wrong station), según atestado oficial. De acuerdo con la propuesta de sanción, se impuso una multa de 100,00 euros (cien euros), estableciéndose un plazo voluntario de pago de 20 días naturales desde la notificación inicial. No obstante, transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya recibido el abono correspondiente, y en aplicación del artículo 84.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la cuantía de la multa queda automáticamente incrementada a 200,00 euros por los recargos por impago y demora", explican.
En ese correo viene un enlace para poder efectuar el pago. Sin embargo, ahí está la clave de la estafa, ya que es un correo diseñado para robar los datos del usuario que pica en la estafa, incluso se pueden acceder a contraseñas e incluso a la cuenta bancaria.
Por ello hay que tener constancia siempre y saber que la Dirección General de Tráfico no se va a comunicar contigo de esa manera para informar de una sanción que se ha cometido al volante.
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