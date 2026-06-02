La multa que van a recibir miles de conductores en los próximos días por no pagar el impuesto IVTM, de 130 euros al año, que ya se necesita para conducir
Si la deuda persiste, puede pasar a la vía ejecutiva y derivar en último término en embargos
Madrid ha liderado un año más el 'ranking' de recaudación por multas de tráfico en 2026, con 194,5 millones de euros, 3,4 veces más que Barcelona, según el estudio elaborado por Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores.
La capital española lleva años manteniendo esta posición, pese a que en 2026 el presupuesto municipal ha contabilizado un 6,7% menos por multas que en 2025. Según los datos del informe de Dvuelta, la capital canaria ha consolidado una "tendencia alcista" impulsada por la intensificación de los controles y la ampliación de las zonas de vigilancia. El informe de Dvuelta incorpora un análisis de los ingresos totales, sumando a las sanciones lo recaudado por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), llamado impuesto de circulación, y los ingresos por los vehículos retirados por la grúa.
En ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, el IVTM puede superar fácilmente los 130 euros anuales para un turismo de gama media. Sumados todos los conceptos disponibles, la cifra total por multas, IVTM y grúa supera los 821 millones de euros para 2026 (sin incluir la grúa de Málaga, cuyo dato no está disponible). De ese importe total, el 41,9% corresponde solo a Madrid, que ingresará por todos estos conceptos 344,5 millones de euros en 2026.
Tal y como explican los expertos de RACE, el impuesto de circulación es un tributo obligatorio que hay que pagar de forma anual al ayuntamiento en el que está registrado tu vehículo. Pero, ¿qué pasa si no pago el impuesto de circulación? Dependiendo del tiempo que tardes en pagar, si lo haces fuera del plazo voluntario, el ayuntamiento te reclamará el importe con un recargo añadido, cuya cantidad viene estipulada en la Ley General Tributaria. El pago del impuesto de circulación tiene un período voluntario que suele abarcar los meses de abril, mayo y junio. Si no has liquidado la deuda en este plazo, se inicia un proceso ejecutivo con una deuda de apremio que conlleva diferentes recargos.
RACE también explica que si no pagas un año, el ayuntamiento iniciará un procedimiento de recaudación que incluye recargos e intereses. Si la deuda persiste, puede pasar a la vía ejecutiva y derivar en último término en embargos. Además, tendrás problemas para realizar trámites administrativos con el vehículo. Un agente de policía no te puede poner una multa por no pagar el impuesto de circulación. Sin embargo, eso no te exime de pagar la deuda que vayas acumulando con el ayuntamiento. Si no la pagas en el período voluntario, puede acarrear varias consecuencias administrativas y económicas. Aunque no es un delito penal, sí genera problemas que conviene evitar como los recargos e intereses de demora de hasta el 20 % o incluso el embargo de tus bienes.
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