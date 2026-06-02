Multado con 200 euros un motorista pese a circular a la velocidad adecuada en autovía: el error al llevar el casco caducado

El caso es un elemento obligatorio a la hora de circular en moto. No llevarlo es motivo de una fuerte sanción. Pero hay muchos motoristas que desconocen que este elemento de seguridad puede llegar a caducar.

Tanto desde la Dirección General de Tráfico (DGT) como los expertos de RACE, recalcan que "los cascos de moto no tienen una fecha de caducidad legal impresa como tal, pero sí pierden eficacia con el tiempo. Por tanto, los cascos de moto caducan en cierto modo y la DGT recomienda sustituirlos periódicamente, ya que los materiales se degradan y dejan de proteger adecuadamente".

La multa por ir sin casco o sin un casco homologado con la nueva Ley de tráfico que entró en vigor en marzo de 2022 se penaliza todavía más. Si antes eran 200 euros de multa y 3 puntos menos del carnet de conducir, ahora supone la retirada de 4 puntos con la misma cuantía. Si es el pasajero de la moto o ciclomotor quien no utiliza el casco, la multa no conlleva retirada de puntos.

RACE detalla que por norma general, un casco puede durar unos cinco años, aunque todo depende del material con el que esté fabricado, aunque si son de fibra pueden alargarse hasta los 7 años.

Legalmente, los cascos de moto no tienen una fecha de caducidad impresa que figure en el reglamento de tráfico, pero los materiales se degradan. Pero circular con un casco visiblemente deteriorado o sin la debida homologación se sanciona como si no lo llevaras puesto, es decir con 200 euros y pérdida de puntos. Hay que tener en cuenta que las protecciones del caso y los materiales se pueden debilitar con el paso del tiempo y que a la hora de tener un accidente, un caso con más de 8 años de antigüedad puede no llegar a protegernos como confiamos que lo hará.

El sector de la moto y los vehículos ligeros concluyó el mes de abril con un crecimiento del 23,4%, alcanzando las 26.150 unidades, mientras que acumula un alza del 25,6% en lo que va de año, consolidando un total de 89.687 registros en la categoría.

A la hora de viajar en motocicleta hay que tener en cuenta las normas de velocidad y circulación pero, también llevar al día la documentación reglamentaria de nuestro vehículo. Tal y como explican los expertos de RACE, los conductores de ciclomotores y motocicletas son usuarios vulnerables de las vías. Y esto es así porque estos vehículos tienen un mayor nivel de letalidad en caso de siniestro, son menos estables y menos visibles si se comparan con los coches.

Existen diferentes sanciones propias para estos conductores, como ir sin casco, que supone una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos de carnet de conducir. Pero, además, hay otra cuya sanción económica es aún mayor. Circular sin que el vehículo tenga en vigor un seguro que cubra la responsabilidad civil obligatoria: entre 650 euros (ciclomotores) y 1.250 euros en el caso de motocicletas.