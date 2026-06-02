Multas de hasta 200 euros a miles de conductores por circular con la v19 caducada este junio: la Guardia Civil ya vigila a los conductores

Ni baliza v16, ni controles de velocidad. Hay un detalle que muchos conductores suelen 'pasar por alto' hasta que ya es demasiado tarde. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio que deben pasar todos los conductores propietarios de un vehículo. Especial atención reciben aquellos coches que ya tengan 10 de antigüedad desde su primera matriculación.

Con una ITV favorable conseguimos la etiqueta v-19 que indica que nuestro coche es apto para circular y que cumple con los requisitos obligatorios que establecen desde Tráfico. Sin embargo, la Comisión de Transportes y Turismo han actualizado los requisitos para las revisiones periódicas de vehículos. os turismos y motos matriculados en 2022 deben pasar su primera ITV en 2026 al cumplir cuatro años, afectando principalmente a matrículas entre LVV y MDF. El calendario aproximado es: enero (LVV-LWD), marzo (LWR-LXD), junio (LYJ-LYZ), septiembre (LZZ-MBN), diciembre (MCR-MDF).

En un comunicado, la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid, AEMA-ITV, ha recordado que la ITV es una medida crucial para la seguridad vial ya que con ella se garantiza que el vehículo se encuentra en condiciones óptimas para circular de manera segura y cumplir con los estándares medioambientales establecidos.

En el caso de los turismos, la primera vez que deben someterse a una inspección técnica es a los cuatro años desde su fecha de matriculación. Desde entonces hasta los 10 años, se ha de realizarse de forma bienal, y a partir de esta fecha, de forma anual. Esta frecuencia es obligatoria incluso cuando no se utilice el vehículo.

Se trata de una inspección, además, considerada "clave" para reducir los riesgos en las vías públicas, ya que detecta fallos mecánicos o de seguridad antes de que puedan provocar un siniestro vial. Si todos los vehículos que no pasan la ITV obligatoria lo hicieran, se podrían salvar adicionalmente 353 vidas al año, según AEMA-ITV.

El precio medio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad de Madrid es de 34,20 euros, una de las regiones más baratas, frente a los 43,75 euros de promedio en el conjunto de España, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

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Los precios varían en hasta 29 euros en función de la comunidad autónoma y el tipo de vehículo. Las inspecciones más caras tienen lugar en las regiones de Ceuta, País Vasco y Cantabria, con un precio superior a los 53 euros, quince euros más caras que en las comunidades más baratas, que son Andalucía, Extremadura y Madrid.