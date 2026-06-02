La UE confirma la norma: los coches tienen que vigilar al conductor o no arrancarán

La Unión Europea (UE) se ha marcado un ambicioso objetivo, reducir en un 50 % las muertes y lesiones graves en carretera para 2030. Este objetivo forma parte del Plan de acción estratégico sobre seguridad vial y del marco de política de seguridad vial de la UE 2021-2030, que también establecen la visión a largo plazo de “cero muertes en carretera” para 2050 (Visión Cero).

Las cifras de seguridad vial de 2024 muestran que el número de víctimas mortales está disminuyendo gradualmente en toda la UE, aunque el progreso sigue siendo lento. La mayoría de los países de la Unión no van camino de alcanzar los objetivos de reducción fijados por la UE. Está claro que se necesitan esfuerzos adicionales para mejorar la seguridad vial y salvar vidas. La nueva directiva sobre la retirada del permiso de conducción garantiza que los conductores temerarios no puedan seguir conduciendo en ningún país de la UE. Cuando un país decida retirar un permiso, deberá informar rápidamente al país que lo expidió para que pueda hacer cumplir la sanción y asegurar que se aplique en toda la Unión.

Las normas se centran en la retirada del permiso por infracciones muy graves, como la conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad (por ejemplo, superar en 50 km/h el límite permitido) o causar un accidente mortal.

Por ello, la legislaccón llevada a cabo por Europa tiene en cuenta los nuevos retos en materia de seguridad vial, como el envejecimiento de la población, el uso de dispositivos electrónicos durante la conducción y el creciente número de ciclistas y peatones en las carreteras de la UE. Gracias a este reglamento, todos los vehículos nuevos vendidos en el mercado europeo deben incorporar unas 30 funciones de seguridad destinadas a salvar vidas. Entre ellas se incluyen sistemas de control inteligente de velocidad para que el conductor sea consciente de que están sobrepasando la velocidad límite, sistema avanzado capaz de reconocer el nivel de atención visual del conductor. Los turismos y las furgonetas tienen que incluir obligatoriamente un sistema de frenado de emergencia, que ya es requerido en los camiones y autobuses, así como un sistema de emergencia para mantenerse en el carril (ayuda al conductor a mantener una posición correcta en el carril cuando se produce una salida involuntaria). Los caminones y los autobuses deben incluir sistemas de visión directa, que permitan al conductor detectar desde su asiento a los usuarios vulnerables en la carretera También contarán con sistemas de alerta que detecten a los ciclistas y peatones que se encuentren muy cerca.

Otra norma que se pretende es que los nuevos cohes lleven instalados alcoholímetros de serie. Se trata de una medida antiarranque en la que se si detecta que el conductor ha consumido alcohol, el coche no se moverá.