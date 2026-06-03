Adiós a la importancia de la baliza v-16: multa de 200 euros por no tener en el maletero la botella obligatoria para el coche tras el texto del BOE
La Guardia civil extrema la vigilancia dentro del coche
Con el buen tiempo instalado ya en nuestro país los fines de semana se han convertido en un bullicio de coches que salen de las ciudades para escaparse al pueblo, la montaña o la playa. Pero, ojo, porqué además de respetar la velocidad, hay que tener en cuenta otros detalles que cumplir dentro del coche si no queremos recibir una sanción por parte de la Guardia Civil o la Policía.
Es que, además de ser obligatoria la baliza v-16, que debemos colocar encimá del capó de nuestro vehículo en caso de avería en una vía interurbana, en caso de pinchazo nuestro coche debe ir preparado con otros artilugios si no queremos ser multados.
Los expertos de RACE explican que las ruedas de un coche están fabricadas para durar años y kilómetros. Realmente no tienen una fecha de caducidad como tal, aunque sí es cierto que dan pistas de cuándo es el momento de cambiarlas. No obstante, es importante realizar el mantenimiento de los neumáticos cuando corresponde. Aquí incluye comprobar la presión de las ruedas y la profundidad de su dibujo que, por ley no debe ser inferior de 1,6 mm aunque desde el RACE recomendamos que no baje de los 3 mm.
Ante las circunstancias que antes hemos referenciado, realmente no es obligatorio llevar una rueda de repuesto en el coche, siempre que tengas otro dispositivo que pueda sustituir a la rueda de repuesto. En el anexo XII del Reglamento General de Vehículos se especifica que los vehículos de motor que estén circulando deben llevar “una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo”.
Por lo tanto, hay que llevar: un neumático de la misma anchura. Aunque la rueda de repuesto no sea obligatoria, sí que es la opción más recomendable porque es la más segura de todas: si se te estropea una rueda, lo mejor es sustituirla por otra de sus mismas características. Una rueda de emergencia. Si no es posible utilizar una rueda de repuesto de las mismas características, ten a mano una rueda de galleta. No puedes superar los 80 km/h, pero al menos utilizas un neumático nuevo. O el kit repara pinchazos: spray + compresor. La opción menos recomendable y eficaz es el kit repara pinchazos porque, aunque en ese momento te puede salvar de una urgencia, ese neumático no se podrá volver a utilizar y tendrás que sustituirlo por otro nuevo. Los fabricantes suelen incluir en los coches nuevos este tipo de kits ya que permiten que haya más espacio en el vehículo y resta peso al conjunto. Por último, te recordamos que si no llevas ninguno de estos cuatro accesorios te pueden sancionar con 200 euros.
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