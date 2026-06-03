Multa de 500 euros y se acabó la posibilidad de tener el permiso de conducir en regla hasta finales de 2026: la Guardia Civil se pone muy seria con la nueva medida que se publica en el BOE
La Jefatura Provincial de Tráfico y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil han intensificado durante el pasado mes de mayo los controles
La Guardia Civil y la Jefatura de Tráfico han pillado a cinco personas copiando con dispositivos electrónicos en exámenes para obtener el permiso de conducir.
Según han indicado en un comunicado, se trata de los conocidos como 'kits de espía', que filman y transmiten al exterior las preguntas del examen para recibir las respuestas correctas con pinganillos ocultos en el oído. Los equipos de intercomunicación intervenidos estaban especialmente concebidos para dificultar su detección.
Los implicados fueron identificados y denunciados por una infracción muy grave prevista en la Ley de Seguridad Vial. Esta conducta está sancionada con una multa de 500 euros y la imposibilidad de presentarse a nuevas pruebas para la obtención del permiso o licencia de conducción durante un período de seis meses.
La Jefatura Provincial de Tráfico y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil han intensificado durante el pasado mes de mayo los controles en las aulas donde se realizan los exámenes teóricos para la obtención del permiso de conducción.
Estas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia conjunta de ambas instituciones para garantizar la igualdad de oportunidades entre los candidatos, preservar la integridad del sistema de obtención de permisos de conducción y reforzar la seguridad vial desde el inicio del proceso formativo de los futuros conductores. Copiar en el examen de conducir conlleva una multa económica de 500 euros y la prohibición de volver a presentarse al examen en un plazo de 6 meses.Esta infracción, tipificada como infracción muy grave, se encuentra regulada en el artículo 77 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, publicada en el Boetín Oficial del Estado (BOE).
En la misma línea, la Guardia Civil realiza controles en colaboración con la Dirección General de Movilidad del Govern en los exámenes teóricos para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), requisito necesario para el ejercicio profesional de la conducción de camiones y autobuses.
Estas actuaciones permitieron detectar recientemente a dos aspirantes que utilizaban dispositivos tecnológicos no autorizados para superar la prueba.
La Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil recuerdan que estas conductas afectan a la integridad de los procesos de obtención de autorizaciones para conducir y pueden repercutir negativamente en la seguridad vial. Por ello, continuará desarrollando controles específicos para prevenir y erradicar este tipo de fraudes.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
- El BOE registra la bajada de velocidad oficial con multas de 600 euros: castigo en el permiso de conducir y control de la Guardia Civl
- La reapertura de la planta Chupa Chups en Villamayor como fábrica láctea generará 275 empleos
- Sorpresa' en la playa de San Lorenzo con una roca de grandes dimensiones a la altura de la Escalerona: 'Llevo viniendo 70 años y jamás la vi