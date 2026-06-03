Multas de 200 euros por circular este verano con la v16 pero sin la R129 obligatoria en la parte trasera: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El verano está a la vuelta de la esquina y con él llegan las esperadas de vacaciones. Se producirán millones de desplazamientos por carretera a lo largo y ancho del país para ir a los destinos de playa o montaña y escapar de la rutina diaria.

Por ello, los conducotres que vbiajen con niños pequeños deben estar muy pendenties de la nueva normativa obligatoria que se ha aprobado en nuestro país. Según la Dirección General de Tráfico (DGT,) cada año fallecen en Europa al menos 1.000 niños y otros 80.000 resultan heridos de gravedad debido a siniestros en coche. Por ello, las sillitas del coche juegan un papel fundamental. Hasta ahora, España (y toda la Unión Europea) aplicaba dos normativas: la R44 y la R129 o i-Size, introducidas en 1982 y 2013 respectivamente. La más actual incorpora mejoras tecnológicas y buscaba mejorar la seguridad en impactos en colisiones laterales y frontales.

Tal y como explican los expertos de RACE, la normativa más antigua, la ECE R44/04, basa su clasificación de las sillas en función del peso de los niños (grupos 0, 0+, I, II y III), mientras que con la i-Size se hizo una nueva categorización a partir de su estatura.

La nueva homologación también añadió nuevos estándares de seguridad como, por ejemplo, una nueva prueba de choque lateral para una mayor protección del niño ante este tipo de impactos o la obligatoriedad de utilizar un sistema de anclaje Isofix de tres puntos para las sillas de hasta 105 cm y aumentar el tiempo del uso de la silla a contramarcha el máximo tiempo posible (15 meses).

Según el Reglamento General de Vehículos, no llevar a los niños correctamente sentados en el coche con sus sillas homologadas y no hacer uso de los cinturones de seguridad está considerado como infracción grave y conlleva una sanción económica de hasta 200 euros y retirada de cuatro puntos.

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¿Y si tengo una silla fabricada siguiendo la normativa anterior (la R44) me pueden multar? No, lo que está prohibido a día de hoy es su venta y, en consecuencia, su compra. Por ejemplo, no podríamos comprar una silla de segunda mano aunque esté como nueva y tenga solo un año de vida. Aunque la DGT no multa en estos casos, sí que recomienda pasarse cuanto antes a una silla i-Size. Por la seguridad de los más pequeños de la casa.