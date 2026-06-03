La señal de tráfico que está apareciendo en las ciudades y que prohíbe y multa con 200 euros: llega la R118 obligatoria

La Dirección General de Tráfico (DGT) y el Reglamento General de Circulación ya han comenzado a estipular normas para limitar, registrar y controlar estos vehículos en carretera El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, que establece la obligación de inscripción de los vehículos de movilidad personal (VMP) conocidos como patinetes en el Registro Nacional de Vehículos, que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior.

Además, muchas ciudades de España están limitando el acceso de estos vehículos a ciertas zonas de la ciudad. Ejemplo de ello es Gijón. El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de la ciudad, Pelayo Barcia, ha anunciado que se prohibirá la circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMPs, patinetes eléctricos, en una zona céntrica de la ciudad, a partir del próximo 1 de junio.

Barcia, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de la edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, ha indicado que utilizarán para ello la nueva señal de la DGT, la R118, que avisa de esta prohibición, de las que se van a instalar un total de 12.

La zona en la que estará prohibido circular en patinete va desde los Capuchinos, la calle Uría hasta la plazuela de San Miguel para luego continuar por Menéndez Valdés hasta la plaza del Instituto y seguir por la calle Munuza hasta la plaza del Carmen, y, a la vuelta, la calle de Marqués de Casa Valdés, así como otras vías que van a dar a la principal, como la calle Begoña o Munuza. El edil ha justificado esta medida por el paso de los autobuses urbanos por la zona centro.

Barcia ha argumentado que son calles "estrechas donde pasa el autobús y, además, de alta actividad comercial, a lo que ha advertido del problema de convivencia que se puede dar entre patinetes y peatones.

"Creemos que con esto es suficiente", ha apuntado el concejal, quien ha recordado que los patinetes, en el ámbito urbano, no pueden circular por aceras ni zonas peatonales, plazas, puentes peatonales o pasadizos, por ejemplo. "La DGT lo prohíbe", ha recalcado, antes de agregar que no pueden superar los 25 kilómetros por hora. "Si va a más, es porque está trucado", ha apostillado. También ha recalcado, unido a ello, que a principios de este año la DGT obliga a tener seguro obligatorio de responsabilidad civil para los conductores de estos patinetes y el registro obligatorio de estos vehículos. Además, los vehículos que se han construido antes de una fecha no podrán ya circular a partir del año 2027.

Bravo, por su parte, ha señalado que, con base a la nueva normativa de la DGT, la Policía Local ha iniciado una campaña de control de patinetes. A este respecto, ha señalado que, en el primer trimestre, han puesto unas 200 multas a los conductores de patinetes, a lo que ha señalado que las sanciones van incrementándose "poco a poco".

Circular con un patinete eléctrico u otro Vehículo de Movilidad Personal (VMP) en zonas restringidas por la señal R-118 constituye una infracción grave, lo que conlleva una multa de 200 euros.