Los expertos coinciden: las aseguradoras no te pueden subir el precio del seguro del coche sin avisar y así debes reclamar el dinero
Se trata de una práctica "abusiva" y frecuente de las compañías, denuncian las asociaciones de conductores
La asociación Automovilistas Europeos Asociados, una de las principales en España que lucha por defender los derechos de los conductores, lo dice bien claro: las aseguradoras no pueden subirte el precio del seguro del coche de la noche a la mañana y sin previo aviso. Y si lo hacen, tienes derecho a reclamar el dinero correspondiente a los aumentos.
Según explica este colectivo, que presidente Mario Arnaldo, en España el precio de los seguros es libre y por tanto las aseguradoras pueden establecer las primas que crean convenientes. Sin embargo, "cuando se trata de un aumento del precio de la prima en las sucesivas renovaciones de la póliza, la Ley del Contrato de Seguro establece la obligación de comunicar dicha subida a los asegurados con dos meses de antelación".
Pese a ello, la política de muchas compañías es subir el importe de las primas anuales cuando vencen y sin avisar. "En caso de que la aseguradora no preavise, el asegurado puede darse de baja de la aseguradora o reclamar la devolución del incremento de prima y que le mantengan la tarifa del año anterior, ya que se entiende prorrogado el contrato en las mismas condiciones con las que se firmó", detallan.
Una práctica "abusiva"
Automovilistas Europeos Asociaddos (AEA) ha denunciado en sucesivas veces esta práctica "abusiva" de las aseguradoras y ha animados a los conductores a solicitar ladevolución de los incrementos. Normalmente, de forma amistosa, estas compañías acceden a la devolución del dinero.
No obstante, en otras ocasiones no ocurre así. "Algunas aseguradoras han rechazado tal petición, lo que ha obligado a AEA a acudir a la Dirección General de Seguros (DGS), que una vez más se ha pronunciado sobre este asunto. Y así, ha establecido que “la prima es un elemento esencial del contrato, por lo que cualquier modificación de la misma, no pactada en la póliza, constituye una modificación contractual”.
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