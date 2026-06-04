Multado con 80 euros por aparcar en una plaza del centro de la ciudad dejando demasiada separación con el bordillo de la acera

Las multas de tráfico por aparcar mal están entre las más frecuentes en zonas urbanas en España y las multas van desde los 80 hasta los 200 euros. Eso sí, en todos los casos hay posibilidad de deducción del 50% dentro del periodo voluntario, aunque, como recuerdan desde RACE (Real Automóvil Club de España), esta fórmula impide una reclamación posterior.

El Reglamento de Circulación es claro en este sentido y establece las normas básicas y las sanciones correspondientes, tanto para las paradas como para los estacionamientos. En este punto, conviene saber qué diferencia hay entre ambos. "Hablamos de parada cuando el vehículo se detiene durante un tiempo inferior a dos minutos y su conductor no lo abandona. En cambio, en el estacionamiento el vehículo permanece detenido durante más de dos minutos sin el conductor en su interior", puntualizan desde RACE.

El artículo 94 del Reglamento detalla 16 casos en los que está prohibido el aparcamiento. Estos son algunos de ellos: en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida y en los túneles, pasos inferiores y tramos de vías afectados por la señal "túnel; en pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones; en los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios; en las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos, o en vías interurbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad...

Trece multas diferentes

Existen trece multas diferentes por mal estacionamiento, con importes diferentes. Por ejemplo, vulnerar el régimen de parada y estacionamiento en vía urbana regulado por la ordenanza municipal supone una sanción de 80 euros. Estacionar el vehículo sin situarlo paralelamente al borde de la calzada, es decir, dejando mucha separación con el bordillo son otros 80 euros.

Estacionar en doble fila sin conductor son 200, al igual que aparcar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio o circulación de determinados usuarios cuando obstaculice gravemente la circulación. También son multa de 200 euros no obedecer la señal de parada y estacionamiento prohibido, no obedecer la señal de vado, aparcar en carga y descarga, estacionar en una plaza reservada para personas con movilidad reducida...