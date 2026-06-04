La señal de tráfico que más dudas genera en los conductores: la Guardia Civil pone multas de 200 euros
Es circular, con borde rojo, fondo blanco y una línea negra horizontal
Es circular, con borde rojo, fondo blanco y una línea negra horizontal situada en el medio. Es la señal de tráfico que más dudas genera a los conductores españoles. Su nombre oficial es R25 y su presencia en la vía avisa de que el paso está prohibido. Indica que no se puede continuar la marcha sin detenerse previamente. Unas veces porque la vía está cerrada al tráfico, y otras por cumplir con un control.
Así que cuando un conductor se topa con esta señal, debe detenerse o, en su defecto, respetar la limitación establecida, ya que advierte de que el paso está restringido por un motivo.
Esta señal se encuentra normalmente en las inmediaciones a peajes o accesos de paso. Es importante saber su significado y, sobre todo, respetarla, porque no hacerlo supone multas de hasta 200 euros.
Novedades
La Dirección General de Tráfico (DGT) publicó el pasado mes de enero una resolución estableciendo medidas especiales de regulación de tráfico para el año 2026. Uno de los principales cambios es el referido a la regulación más eficiente de los carriles reservados para la circulación de vehículo con alta ocupación (VAO), que tienen como señal de tráfico un rombo blanco con fondo azul.
¿En qué consisten? Son "aquellos que permiten circular por dicho carril cuando el número mínimo de ocupantes por vehículo sea de dos, incluido el conductor, quedando limitada su utilización a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables". Los camiones, así como los ciclomotores tienen prohibida su circulación por dichos carriles.
Hasta el año pasado, los turismos con distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos como 0 emisiones podían circular por los carriles VAO, aun cuando solo fueran ocupados por el conductor. La nueva resolución, en cambio, prioriza la alta ocupación del vehículo frente al modo de propulsión, de manera que el uso de los carriles VAO por parte de turismos con un único ocupante en vehículos con distintivo 0 emisiones, ECO, C o B quedará condicionado a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles.
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