Almudena Cid estalla por lo ocurrido en las últimas horas con su ex Christian Gálvez: "Es de muy mal gusto. Muy injusto"

El Festival de Televisión de Vitoria, FestVal, ha dado el pistoletazo de salida a su XVIII edición en un año muy especial en el que cumple la mayoría de edad con una multitudinaria presentación celebrada en la terraza Atenas de Madrid que no se ha querido perder Almudena Cid.

En su reaparición ante las cámaras después de una temporada alejada del foco mediático en la que ha compaginado a la perfección su discreta historia de amor con Gerardo Berodia, sus compromisos profesionales, y las obras de la casa que se ha comprado en su Vitoria natal, la exgimnasta ha revelado que todo le va "fenomenal" y que, con un poco de suerte en septiembre estará terminada para hacer la mudanza aunque no se plantea dejar la capital "porque es aquí donde tengo el trabajo". "Pero sí que es verdad que cuando hay épocas, por ejemplo, como actriz, que no tienes tanto trabajo, y es más de creación, pues para inspirarme me voy allí y así estoy cerca de mis aitas y de la familia" ha explicado.

Por el momento parece que no, ya que como nos ha contado ilusionada "empezamos a levantar nueva función de teatro en noviembre, '7 minutos', con Sergio Peris Mencheta y Blanca Portillo. Y después, bueno, estoy dando bastantes conferencias para empresas, algunas presentaciones que tengo que hacer como presentadora. Ah, el Mundial de Rítmica que es en agosto, que tengo que hacer la retransmisión, que estar vinculada a la gimnasia de una manera diferente me encanta. Yo ya no sé lo que soy, yo hago lo que me dicen". "El poder dedicarte a cosas que te gustan, que sabes defender, en las que crees, lo agradezco cada día" reconoce.

Amiga además de compañera de Peris-Mencheta, Almudena ha comentado emocionada que "el peligro fuerte pasó y bueno, está con su rehabilitación, hay unas secuelas de todo lo que ha atravesado. La verdad es que le escuchas y es una maravilla ver cómo se plantea la vida, cómo habla del momento y es un libro abierto. Está haciendo una sección ahora en 'Televisión Española' muy guay, donde hace un monólogo que cada día te sorprende porque te lleva a lugares que tú no has llegado reflexionando y eso es porque es alguien que ha transitado algo muy duro".

A raíz de preguntarle por la histórica visita del Papa León XIV a España, ha sido inevitable que saliese el nombre de Christian Gálvez, ya que será el encargado de presentar junto a su pareja Patricia Pardo el evento que se celebrará en el Santiago Bernabéu el día 8 y al que se prevé que asistan más de 80.000 personas.

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Y ha sido al oír el nombre de su exmarido -del que se separó a finales de 2021- cuando ha explotado visiblemente molesta: "Mira, te voy a hacer yo a ti una pregunta. ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? No, no. Cuando le preguntes, yo contesto. Porque me parece tan injusto todo esto desde hace cinco años. Que me tenga que enfrentar a esto después de cinco años... Es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga. Es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad, ni de condiciones, ni de... No estáis siendo... Es una situación un poco desagradable, pero vamos, espero que reflexionéis un poco porque me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido por respeto. Pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono" ha sentenciado dolida.