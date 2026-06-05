Aterriza en España el nuevo radar XL que ya sanciona con multas de 6 a 12 meses en vez de un pago único: colocado en carreteras que van a tener mucho tráfico este verano

En dos semanas llega el verano y con él la esperadas vacaciones para millones de españoles. Un momento en el que se desplazarán por carreteras a sus destinos de playa, montaña u otra localidad. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) elaborará en los próximos días operativos especiales para vigilar y controlar que se respeten las normas de Tráfico en carretera.

Además de controles y el funcionamiento de los radares ya instalado, la vigilancia también se hará desde el aire con los helicópteros Pegasus, así como drones. La DGT ha implantado este año radares móviles con ruedas, más conocidos como radares carro y utilizados principalmente en Francia para controlar tramos de riesgo como las zonas de obras. Así lo contaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"El objetivo de estos nuevos radares no es otro que reducir la siniestralidad en las carreteras catalanas, un objetivo que se traduce en este decenio 2020-2030 en reducir al 50% las víctimas mortales por accidente de tráfico. De hecho, en los tramos donde ya se ha instalado un cinemómetro, la siniestralidad ha bajado entre el 65% y el 80%. Con la movilidad y la autonomía que caracterizan a estos dispositivos, el SCT podrá controlar el exceso de velocidad en cualquier vía y, de este modo, cubrir más territorio para frenar la dispersión actual de la accidentalidad", explican desde Tránsit.

Los dos primeros 'carro radares' que se activaron en Cataluña -en la AP-7, en Santa Perpetua de la Mogoda, en sentido Tarragona, y en la C-31 en Bellvitge, en sentido Castelldefels- multaron en los tres primeros días a 9.980 conductores por exceso de velocidad. El responsable del Interior ha agregado que en Francia tienen "más de un centenar" para "controlar tramos de riesgo".

Hay que tener cuidado con no sobrepasar la velocidad obligatoria en carretera, dado que puede ser motivo e sanción que pueden subir de los 100 a los 600 euros. Pero también existe otra sanción económica que ocupan tramos de tiempo. Las multas de 6 a 12 meses corresponden a una sanción penal recogida en el Código Penal español, que funciona bajo el sistema de días-multa. Esta modalidad obliga al juez a fijar una cuota diaria basada en la capacidad económica del condenado (entre 2 euros y 400 euros) y una duración temporal (de 180 a 360 días).

Es lo que le podría ocurrir a una conductora investigada por efectivos Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca, or un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir a una velocidad superior a la permitida, (superaba la velocidad en 95 kilómetros por hora) a la conductora de un turismo que circulaba a 215 kilómetros por hora, estando limitada la vía a 120 kilómetros por hora. El hecho fue detectado en el radar fijo de la DGT que se encuentra en el kilómetro 299,400 de la autovía A-40, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa. Tras la oportuna investigación, se ha identificado a la conductora, de 19 años de edad; resultando ser conductora novel al tener una antigüedad en el permiso de conducción de 4 meses.

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Por estos hechos, la investigada podría enfrentarse a penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, trabajos comunitarios de 31 a 90 dias y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.