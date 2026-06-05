El BOE publica la nueva velocidad máxima obligatoria para circular en carretera este verano

Cambios en las velocidad y restricciones de nuevos vehículos tras la norma lanzada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La Dirección General de Tráfico (DGT) explica que los vehículos de movilidad personal (VMP) con un peso superior a 25 kg y velocidad superior a 14 km/h deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción previa en el registro de vehículos antes del 26 de enero de 2026.

Así lo establece la Ley 5/2025 de 24 de julio, que modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor por la que se crea la obligación de asegurar todos los vehículos de movilidad personal, ya sean considerados vehículos personales ligeros o vehículos a motor a efectos de la ley 5/2025.

La citada norma insta a la Dirección General de Tráfico a regular el registro e inscripción previa como condición para el aseguramiento obligatorio a partir del 2 de enero de 2026.

Unas medidas que ya se han publicado eb el Real Decreto que da cobertura jurídica a la inscripción de todas las categorías de los vehículos de movilidad personal.

Respecto a la normtativa de velocidad, la DGT es muy clara: "los vehículos de movilidad personal, tal y como establece el Reglamento General de Vehículos son vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Solamente pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Esta definición excluye a los vehículos para personas con movilidad reducida".

Lo que no se puede hacer de njinguna manera es modificar la velocidad de un patinete para que vaya a más velocidad. Conducir un patinete trucado conlleva multas de 500 euros y la inmovilización inmediata del vehículo. Al manipularlo para superar los 25 km/h, la Dirección General de Tráfico deja de considerarlo Vehículo de Movilidad Personal (VMP) y pasa a clasificarlo como ciclomotor.

Son ya muchas las ciudades que han comenzado realizar controles de vigilancia. El Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado una actualización integral de la Ordenanza de Movilidad y Tráfico, sustituyendo la normativa que estaba vigente desde 2007, con el objetivo de adaptarse a los nuevos retos de la movilidad urbana y regular de forma específica el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos. Según ha informado el consistorio, en la nueva norma se obliga a todos los usuarios a usar casco. Además, los patinetes serán retirados al depósito municipal si están estacionados obstaculizando el tránsito peatonal, accesos a edificios, fachadas o anclajes al mobiliario urbano.