Multas de 200 euros y pérdida de puntos a los conductores nacidos entre 1961 y 1981 por la nueva norma de la DGT: la Guardia Civil ya extrema la vigilancia en carretera

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone el foco en los motoristas. Y es que desde el organismo informan que intensificará la vigilancia de las carreteras más frecuentadas por motoristas durante los fines de semana de junio a octubre, un periodo en el que se incrementan los desplazamientos en moto, incluso como forma de ocio. El objetivo de esta medida es reducir la siniestralidad de uno de los colectivos más vulnerables en carretera, así como verificar el cumplimiento de las normas e incidir en la importancia de respetarlas para mejorar la seguridad.

La campaña se desarrollará a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y prestará especial atención a los comportamientos de riesgo más frecuentes: exceso de velocidad, adelantamientos antirreglamentarios, consumo de alcohol y drogas o circular sin el casco y el resto de elementos de protección. Los datos de siniestralidad muestran la necesidad de reforzar las medidas preventivas, especialmente durante los fines de semana. De hecho, más de la mitad de los siniestros mortales registrados en lo que va de año ocurrieron entre las 15 horas del viernes y la medianoche el domingo. De los 104 motoristas fallecidos en vías interurbanas hasta el 31 de mayo, 58 perdieron la vida en ese intervalo horario, lo que supone 13 más que en 2025.

En total, la siniestralidad del colectivo también sigue en aumento. Solo este pasado mes de mayo fallecieron 31 motoristas, siete más que en el mismo mes del año anterior.

Tal y como explican desdela DGT, la mayor parte de la siniestralidad se concentra en las carreteras convencionales, donde se han registrado este año casi ocho de cada 10 fallecidos (un total de 77 entre enero y mayo), y las salidas de vía continúan siendo el tipo de siniestro más frecuente, con 46 víctimas mortales. En este tiempo, han aumentado los fallecidos por colisiones, tanto traseras y múltiples como frontales.

El perfil de mayor riesgo mortal es el de un varón de 45 a 64 años, una franja de edad que suma 50 fallecidos en lo que va de año, suponiendo el 48% del total. En cuanto a la cilindrada, la mayor mortalidad se asocia a las motos entre 501 y 1.000 centímetros cúbicos, con 41 usuarios de este tipo de vehículos fallecidos hasta finales de mayo.

Cabe recordar que España es el segundo país de la Unión Europea con el parque de motocicletas y ciclomotores más numeroso, que superó los seis millones de unidades en 2025. En este contexto, la vulnerabilidad del colectivo motociclista hace especialmente relevante el enfoque preventivo y la conducción responsable.