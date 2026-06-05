No solo en las ZBE: aterriza la etiqueta roja obligatoria con dos ocupantes dentro del vehículo
Los vehículos que ya están obligados a llevarla
Prácticamente, ya todos los coches del parque de vehículos nacional que circulen deben tener una etiqueta medioambiental en la luna delantera. Y es que el control para circular en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es una realidad en diferentes ciudades de España.
Para ello hay diferentes etiquetas en función del tipo de eficiencia energética y emisiones contaminantes. Tal y como explica el Boletín Oficial del Estado, la etiqueta A se refiere a los coches de gasolina matriculados antes del año 2000, y coches diésel anteriores al año 2006. De forma mucho más precisa, hablaríamos de coches de gasolina anteriores a la normativa Euro 3, y coches diésel anteriores a la normativa Euro 4. El BOE explica que no se ha creado un distintivo ambiental para los vehículos A. Por tanto, hablar de etiqueta A no tiene sentido, ya que no existe. Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo exigirá a los vehículos con el distintivo B –propulsados con gasolina y diésel más antiguos pero con bajas emisiones–, C –coches gasolina y diésel recientes–, ECO –híbridos enchufables y vehículos a gas– y Cero Emisiones –vehículos eléctricos y de hidrógeno– que circulen con la respectiva pegatina medioambiental por el eje más comercial.
Ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una nueva etiqueta con características especiales y que será de uso obligatorio para unos vehículos concretos. Con el fin de impulsar una movilidad segura, transparente y responsable en el desarrollo de la tecnología de los vehículos automatizados, se ha creado un Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de los Vehículos Automatizados.
El Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (Programa ES-AV), es el marco regulador bajo el cual se autorizará y supervisará el régimen de operaciones y circulación para pruebas y ensayos de vehículos automatizados en vías abiertas al tráfico, general objeto del Real Decreto Legislativo 6/2015.
Para la realización de pruebas y ensayos autorizados, los vehículos automatizados deberán llevar este distintivo específico de color rojo. El programa se establece para complementar y profundizar los esfuerzos de supervisión, reglamentación, investigación y transparencia, así como para apoyar la innovación y avance de la tecnología y de la industria de la automoción. Este marco también tiene como objetivo materializar la oportunidad de convertir a España en un espacio pionero y líder en el ámbito de la tecnología de vehículos automatizados, intentando aportar soluciones que permitan contribuir a superar o aliviar ciertas deficiencias o externalidades del sistema de transporte actual.
- El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
- Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
- Coronel Fernando Melero: 'Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- ¿Tienes libre este domingo por la mañana? La playa de Rodiles busca voluntarios para combatir las plantas invasoras que alteran los ecosistemas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados