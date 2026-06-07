Adiós a la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses "independientes y concluyentes": "Imponen costes innecesarios"

El Parlament, con la mayoría conformada por el PP y Vox, han instado al Gobierno a suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses "independientes y concluyentes" que acrediten su eficacia.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que la diputada de Vox María José Verdú ha defendido en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua de este miércoles.

La iniciativa, que ha recibido el rechazo de la izquierda, también reclama al Ejecutivo que garantice que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer en el interior de los vehículos y a cesar en la promoción de normativas que "imponen costes innecesarios" y tiene una finalidad "puramente extractiva".

Además, plantea la posibilidad de impulsar ayudas para familias y empresas "españolas" con el objetivo de mejorar la seguridad vial mediante la renovación del parque automovilístico pero garantizando la "convivencia libre de los vehículos de combustión, híbridos y eléctricos "sin imposiciones ideológicas".

Sin embargo, la baliza v-16 está lejos de que se convierta en un debate para la Direccicón Gerneal de Tráfico (DGT). El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado recientemente que la DGT va a dar "un nuevo impulso" a la baliza de emergencia V-16 para que extender su uso y normalización de cara a la "operación verano" porque es "un elemento importante de seguridad vial". "Al final es un tema que salva vidas", ha defendido.

El máximo responsable de la DGT lo ha expresado así ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para informar sobre el alcance, efectos y aplicación de la normativa que impone la obligatoriedad del uso de la señal V-16 en vehículos desde enero del año 2026 o sobre la bajada de la tasa máxima de alcohol permitida al volante.

En este sentido, Pere Navarro ha señalado que, respecto a los triángulos de emergencia, la V-16 "todo son ventajas". "El triángulo tiene esa bajada del coche, la V-16 no. El triángulo no tenía luz, la V-16 mejor o peor, pero tiene una luz. El triángulo no estaba conectado, la V16 está conectada", ha indicado, para después añadir que la DGT tiene alrededor de 2.500 conexiones diarias sobre incidencias en la carretera. Según el director de Tráfico, "hay un cierto estancamiento de ventas" de la V-16 porque, según le traslada el sector, "se ha creado una cierta incertidumbre". En este punto, ha recordado que el PP denunció ante Bruselas que no había cumplido con "los requisitos de notificación", lo cual "salió en todos los medios de comunicación".