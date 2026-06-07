Atención conductores: los expertos coinciden en lo que le ocurre a tu coche si mezclas diésel con diésel plus este verano y el coste de más de 90 euros

Ya queda menos para poder disfrutar de las vacaciones de verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que este año se produzcan millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país para acudir a los destinos escogidos para desconectar de la rutina diaria.

Por ello, muchos conductores están pendientes de los precios de las gasolinas estos días y evitar encarecer el viaje más de lo habitual. El precio del diésel ha retomado esta semana la senda bajista, tras haber repuntado ligeramente hace siete días, y ha caído un 2,2%, para retroceder a su nivel más bajo desde principios de marzo, cuando comenzó a registrar importantes subidas tras el inicio el 28 de febrero del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,648 euros, su nivel más bajo desde la segunda semana de marzo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

De esta manera, el precio medio del diésel se mantiene muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor el pasado 22 de marzo de las medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

A pesar de ello, con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 90,64 euros, unos 15,57 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 75,07 euros.

A la hora de circularr, una de las dudas que pueden surgir es qué pasa si echamos en nuestro coche diésel la opción plus en vez de la normal y en el próximo llenado optamos por la más barata. Desde RACE, Arturo de Miguel, Responsable del Área de Reparación e Innovación Mecánica, explica que la principal diferencia entre el diésel e+ y el diésel 10e+ la encontramos en la cantidad de cetano. A mayor cantidad de cetano, menor es el tiempo entre la inyección del gasóleo y el comienzo de su combustión. Como has visto, el gasoil premium tiene un número de cetano de 55 frente a los 51 del gasóleo normal.

Este mayor índice de cetano se traduce en una mejor combustión, menos vibraciones, menos emisiones de gases, menos consumo y un mayor rendimiento del motor. Un vehículo alimentado con diésel normal, es decir, con menor número de cetano, sufre más, sobre todo, cuando arranca en frío. Esto tiene como consecuencia una reducción de la vida útil del motor.

Otra diferencia a favor del diésel premium es que también incluye una serie de aditivos con propiedades anticorrosión que limpian el motor, previenen la humedad y, por consiguiente, aumentan la durabilidad de los componentes del sistema de propulsión, si bien hay que tener en cuenta que estas diferencias son leves.

Por último, hay que tener en cuenta que el nivel de azufre en el diésel premium es menor que en el e+. Si un diésel tiene un alto contenido de azufre se pueden acumular impurezas en los inyectores hasta el punto de que se obstruyan.