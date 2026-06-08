Multas de 100 a 600 euros por el radar XL con dos cámaras para seguir al vehículo y observar lo que hacemos dentro del vehículo: la Guardia Civil extrema la vigilancia a kilómetros

Quedan apenas unos días para que comiecen una de las grandes operaciones del año de la Dirección General de Tráfico (DGT): la Operación Salida de las vacaciones de julio. Un momento en el que se prevé que se produzcan millones de desplazamientos.

De hecho, en 2025, Tráfico estimó que se habían registrado un total de 5 millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país. Por ello, desde este organismo pretenden reforzar la seguridad en carretera para evitar que se incumplan las normas de cirulación y se provoquen accidentes.

Para refrozar los controles, la DGT ya comenzó hace unos meses a instalar 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas. Estos forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2026 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026. Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia,

Pero, además de estos radares, Tráfico cuenta con unos ojos especiales que lo ven todo desde el aire. Se trata del helicóptero Pegasus, el radar aeréro. Estos helicópteros disponen de un avanzado sistema de radar y cámara giroestabilizada para cazar infracciones. El radar que incorporan cuentan con dos cámaras: una para la imagen más general y otra para el detalle. Con estas herramientas, se envían imágenes de forma continua al Centro de Gestión de Tráfico para que pueden comprobar, por ejemplo, la densidad que existe en una vía.

A unos 1.000 pies de altura, algo más de 300 metros, las 'Abejas' de la UMA vuelan siempre con un piloto y un operador de cámara.

“Nosotros detectamos comportamientos que resultan llamativos, normalmente porque llevan una velocidad demasiado lenta o excesivamente rápida. El cinemómetro realiza tres mediciones y luego nos da la media de la velocidad. Si van muy lentos normalmente es porque están desarrollando otra actividad dentro del habitáculo. Entonces se enfoca y podemos ver qué está haciendo el conductor y si lleva las manos adecuadamente sobre el volante, por ejemplo”, comenta José Manuel Gamo, operador de vigilancia aérea, sobre el funcionamiento de los helicópteros "Pegasus". Las multas por exceso de velocidad captadas por el helicóptero radar Pegasus de la DGT oscilan entre 100 y 600 euros, y pueden conllevar la retirada de hasta 6 puntos del carné.