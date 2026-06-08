Multas de 200 a 500 euros y vehículos inmovilizados y enviados al depósito por no cumplir la nueva normativa de bajada de velocidad: la Policía extrema la vigilancia por la nueva norma del BOE

La Guardia Civil y los cuerpos de la Policía Local de las diferentes ciudades del territorio nacional están intensificando los controles en los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) tras la nueva norma de la Dirección General de Tráfico (DGT). Ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en Valencia las últimas semanas.

La Policía Local de Burjassot ha retirado más de cien patinetes eléctricos por no cumplir la normativa vigente dentro de la campaña de supervisión e inspección de todos estos vehículos, que se ha intensificado desde hace unos meses.

Gracias a esta campaña y a la acción de la Policía, se han retirado más de cien patinetes eléctricos que, o bien no iban a la velocidad adecuada, no tenían el seguro obligatorio o no estaban inscritos en el registro de la DGT, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

La campaña de control de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) supone la supervisión de la documentación del vehículo, tanto el registro en la base de datos en la DGT como la obligatoriedad del seguro y el cumplimiento de los límites de velocidad, entre otras normas.

En el depósito municipal hay actualmente cerca de 50 VMP, la mayoría retirados por carecer del seguro obligatorio y otros por superar la velocidad de 25 km/h, "incumpliendo las características técnicas que afectan gravemente a la seguridad vial". El resto de los vehículos han sido devueltos a sus propietarios, una vez subsanadas las deficiencias detectadas.

Asimismo, se han puesto 12 denuncias por no inscribir el vehículo en el registro de la DGT. Desde la Policía Local recuerdan que es los patinetes con fecha de fabricación desde el 22 de enero de 2024 deben estar todos asegurados y, los anteriores a esta fecha de fabricación, están obligados a la inscripción en la base de datos de la DGT así como a asegurar aquellos que superen los 25 kilos de peso, que dejarán de poder circular por las vías públicas a partir del 21 de enero de 2027.