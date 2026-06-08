Multas de 200 euros a los ciclistas por la normativa a la hora de transportarlas por carretera en verano: la Guardia Civil extrema la vigilancia por la norma de BOE
Una norma que muchos conductores desconocen hasta que ya es demasiado tarde
El verano y las vacaciones están a la vuelta de la esquina y llega el momento de volver a salir a la montaña, a hacer rutas y, en definitiva, a volver a disfrutar del aire libre ahora que los días se alargan . Por ello, son muchos los aficionados a la bicicleta que aprovechan la llegada de los fines de semana y de los puentes para cargar su bicicleta en el coche y escaparse a la montaña para hacer espectaculares rutas.
Meter la bici en el interior del coche junto a otros bultos o equipajes, la mayoría de las veces abatiendo los asientos traseros y sin ningún tipo de sujeción, para trasladarla al lugar donde queremos emprender una ruta o realizar algo de deporte es una imagen que cada vez resulta más usual. Tanto que, según el informe "El transporte de la bicicleta", realizado por el RACE (Real Automóvil Club de España) y la compañía aseguradora Caser, es una práctica habitual de casi el 70% de los usuarios de bicicleta. Además, es un problema que va a ir en aumento. Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indican que en los hogares españoles hay más bicicletas que balones. Asimismo, hacer deporte o pasear son las principales actividades para las que se utilizan las bicicletas. Está aumentando el número de desplazamientos cotidianos en bicicleta, en cambio, según una encuesta realizada por RACE y Caser, el 17% de los usuarios transporta este vehículo en el interior del coche y el 69% considera, además, que éste es el lugar más seguro para llevarlo. Casi el 90% no sabe cuál es la sanción por llevar mal la bici y un 88% desconoce la normativa que regula el transporte de bicicletas.
Desde el RACE aconsejan que lo importante es utilizar un portabicicletas adecuado al vehículo donde se va a instalar, que esté homologado y que se haga un uso adecuado de él.
"Si decides llevar la bicicleta dentro del coche, lo primero es asegurarte de que no interfiera en la conducción. Debes mantener tu libertad de movimientos, el campo de visión y la atención en la carretera en todo momento. Esto implica, en muchos casos, abatir los asientos traseros e incluso desmontar alguna rueda para que encaje bien. También es fundamental que la bicicleta vaya correctamente sujeta. No basta con apoyarla sin más: en caso de frenazo brusco o accidente, podría desplazarse dentro del habitáculo y golpear a los ocupantes. Por eso, conviene fijarla con cinchas o aprovechar puntos de anclaje del maletero, evitando siempre dejar objetos sueltos en el interior del vehículo", explican desde RACE.
Eso sí, debes estar atento a las sanciones. "Circular con un vehículo cuya carga pueda arrastrar, caer, desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del vehículo, sin disponer de los accesorios que garanticen la adecuada protección" puede suponer una multa de 200 euros, explican desde RACE. "Circular con un vehículo cuando la carga oculta los dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, placas o distintivos obligatorios", tendra una sanción de 80 euros.
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