Multado con 200 euros por no respetar la señal R-200 que aparece en los peajes en España y publica el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia por este indicativo con una raya negra

A la hora de circular por carretera seguro que te has fijado de que existen nuevas señales de tráfico: entrada en la Zona Bajas en Emisiones (ZBE), prohibición de circular con Vehículos de Movilidad Personal (patinetes, por ejemplo) en una zona determinada, o peligro por la proximidad de un tramo comprendido entre una confluencia y una bifurcación donde se producen distintos movimientos de cambio de carril por parte de los vehículos, cruzándose sus trayectorias y aumentando por ello el riesgo de que se produzcan colisiones.

Las señales de tráfico que ves cada día en las calles y carreteras de España son las que aparecen en el Reglamento General de Circulación desde el año 2003. La actualización del catálogo de señales de tráfico aprobada el año pasado por el Gobierno de España incluye tanto señales nuevas como rediseñadas, mientras que otras desaparecen al estar en desuso. Se busca así regular nuevos modos de transporte y adaptarse a las situaciones del tráfico originadas por los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad. También cambian de apariencia varios pictogramas con el objetivo de mejorar su comprensión, su visibilidad y, en ciertas ocasiones, adaptarlas a un lenguaje visual inclusivo.

Pero existen otras que llevan más tiempo por las carreteras y calles y que su uso aun resulta desconocido para miles de conductores, asó como la sanción ligada a ella por su incumplimiento. Una de ellas es la señal R-200 que puedes encontrar por autovías y autopistas.

Se trata de la señal de restricciones de paso. Si te la encuentras de frente en el sentido de tu marcha, te prohíben o limitan el acceso. Las reconoceremos con la nomenclatura R seguida de un guion y un número a partir de 200. Ejemplos: R-200 (prohibición de pasar sin detenerse), R-205 (limitación de altura) o R-204 (limitación de anchura), explican desde RACE. Según la DGT estas señales de tráfico suelen confundirse con las que indican la circulación prohibida y el camino cortado, por eso generan bastante confusión entre los conductores.

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Eso sí, saltarse la señal R-200 (Prohibición de pasar sin detenerse) conlleva una multa de hasta 200 euros y se considera una infracción grave. Según advierte la DGT, no detenerse en estas marcas (como puestos de aduana, policía o peajes) puede implicar también la retirada de puntos del carnet dependiendo del riesgo creado.