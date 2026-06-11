Los inspectores de ITV lo confirman: para pasar la revisión, es clave tener activado en el coche el nuevo sistema de llamada de emergencia eCall

Entre todas las cosas que miran los inspectores de la ITV cuando pasas la revisión del coche, hay una que seguro que ni sabías y que debes tener en cuenta si no quieres volver, como pronto, hasta dentro de un año. Se trata del nuevo sistema de llamada de emergencia automática eCall. Este sistema es obligatorio para todos los vehículos y llama al 112 en el caso de que los sensores del coche detecten que se ha podido producir una emergencia y transmite la localización GPS del vehículo a las autoridades.

Así lo recuerda RACE, Real Automóvil Club de España, que hace un resumen de puntos clave en los que prestan especial atención en la inspección de la ITV de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio (AECA-ITV). Para empezar, miran que la documentación esté en regla. "Ten el seguro del coche en vigor y lleva los papels del coche a la inspección, tanto el permiso de circulación como la tarjeta ITV", recuerdan.

Ni oxidación ni corrosión

Evidentemente el estado exterior del vehículo tiene que estar en buen estado. "No debe haber aristas en la carrocería que puedan dañar a los peatones. Procura que no haya oxidación ni corrosión en ningún elemento", dicen desde RACE. De igual forma, en el habitáculo interior todo debe funcionar adecuadamente, ya sea el anclaje de los cinturones, los sistemas de retención infantiles, el anclaje de los asientos a la carrocería o que las puertas cierren adecuadamente.

El sistema eCall también es un elemento esencial para los inspectores. Desde el 27 de septiembre de 2022 inspeccionan en las ITV este sistema de llamada de emergencia, que recoge el Real Decreto 750/2022. Desde el 1 de abril de 2018 los vehículos de nueva homologación fabricados en la Unión Europea están obligados a incorporar este sistema.

Luces

En la revisión son fundamentales las luces. "Preocúpate de que estén bien colocadas y que no deslumbren a los demás. En la ITV lo comprueban a través de un regloscopio (la máquina que ponen delante de los faros durante la revisión). Es importante que las luces estén homologadas. No todas las que nos venden en el mercado lo están. Comprueba que no están fundidas, ya sean las de cruce, las largas, las antiniebla, los intermitentes o el freno trasero", señalan.

Más: las emisiones contaminantes y el ruido. "Comprueba antes de la ITV el estado del catalizador y el nivel de emisiones de tu coche, que tendrá que cumplir con unos límites marcados por la fecha de fabricación del vehículo y el combustible que utilice", apuntan. Asimismo, los frenos deben estar en unas condiciones óptimas para que detengan el coche en el menor número de metros posibles. En las estaciones de ITV se comprueban a través de un frenómetro de rodillos. "Revisa que tanto los discos de freno como las pastillas y el líquido de frenos estén en buen estado", comenta RACE.

Ruedas y motor

Otro elemento es la dirección. "Es una de las piezas clave que nos permite guiar al vehículo y que debe estar adecuadamente revisada para que el coche cumpla tus órdenes con exactitud, por ejemplo, a la hora de evitar un accidente con la maniobra de esquiva". Los trabajadores de la ITV tampoco se olvidan de los neumáticos, que deben tener un dibujo que supere los 1,6 mm de profundidad, el motor, que es el corazón del coche, y las suspensiones.