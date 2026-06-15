La DGT emite un comunicado sobre la "derogación" de la baliza V-16 tras meses de polémicas: "Punto y final"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado que los argumentos a favor de la baliza de emergencia V16 son "contundentes" y que "todo son ventajas" respecto a los triángulos, que suponían un "riesgo". "Que nadie salga este verano sin llevar la V16 a la guantera, ¿de acuerdo?", ha apuntado.

El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha indicado que la baliza V16 "es una experiencia para hacer un libro".

Según Navarro, España "tiene una imaginación para hacer memes increíble, excepcional, pero de alto nivel, mucha imaginación y mucha creatividad". "Esto lo hemos constatado con el tema de las balizas", ha apuntado, al tiempo que ha insistido que el objetivo es "la seguridad de todos".

Además, el director de Tráfico ha asegurado que les han criticado "por ser un invento español, cosa inaudita, en lugar de estar orgullosos de que esto no lo ha hecho nadie". "Desde la DGT, lo vimos como un proyecto de país y nos sorprende un poco toda la chanza que se puede hacer alrededor", ha manifestado.

Aunque reconoce que se podía haber hecho "mejor" la campaña de comunicación, la V16 solo tiene "ventajas" respecto al sistema anterior: no hay que bajar del vehículo para colocarlo, tiene luz y, además, está conectada con la DGT. "Esto es un salgo inmenso", ha remarcado Pere Navarro, que ha insistido en que respeta la privacidad de los usuarios en todo momento.

En este sentido, ha vuelto a criticar al Partido Popular por denunciar en el Parlamento Europeo la obligatoriedad de la baliza V16 en España. "Cuando yo iba al colegio, esto se llamaba chivato y no tenía buena imagen", ha afirmado.

Navarro ha agregado que todavía no sale de su "asombro" con Vox, que dice que será lo primero que derogara cuando llegue al Gobierno. "Hombre, vale, puedo entenderlo, pero el principal problema de nuestro país no creo que sea en estos momentos lo de la baliza de la V16", ha reflexionado Navarro.

"Deberíamos hacer un esfuerzo todos para que nadie salga de vacaciones sin llevar la V16 en la guantera. Seguiremos haciendo campañas de comunicación, explicando las ventajas, explicando todo lo que supone, y poco a poco quiero creer que el sentido común se impondrá", ha declarado, para después insistir: "Tiempo al tiempo. Acabaremos todos con la V16 en la guantera".

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Durante su intervención, Navarro ha aludido a una "frase" del Papa León XIV durante su visita a España hay una frase del de León XIV, que han llamado "la atención" en la DGT. "Decía: 'la defensa de la vida es el objetivo de la civilización'. Bueno, lo que hacemos en la DGT, entre otras cosas, es la defensa de la vida", ha subrayado. De cara al verano, Pere Navarro ha avisado: "Ojo, como tenga una avería o cualquier cosa y se pare en la carretera, primero, si lo ve la policía le sancionará porque es obligatorio colocar la V16, le pondrá la correspondiente multa. Segundo, ojo, que no tenga problemas con algún accidente, porque entonces puedes tener problemas con el atestado y con la aseguradora".