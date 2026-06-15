Los expertos en gasolina responden tras los nuevos precios: el detalle más barato para llenar 55 litros de gasolina 98 en vez de 95

El precio del diésel ha proseguido esta semana con la senda bajista iniciada la pasada semana y ha tocado su nivel más bajo desde principios de marzo, cuando comenzó a registrar importantes subidas tras el inicio el 28 de febrero del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,615 euros, su nivel más bajo desde la primera semana de marzo, tras abaratarse un 2% con respecto a la semana pasada, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

De esta manera, el precio medio del diésel se consolida muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor el pasado 22 de marzo de las medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

En el caso del precio medio del litro de gasolina, menos castigado en sus alzas desde el inicio del conflicto en Irán, ha encadenado también esta semana un nuevo descenso, tras caer un 1,74% con respecto a la pasada semana, para situarse en los 1,52 euros, su nivel más bajo desde la tercera semana de abril.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

¿Y cuál es la diferentencia entre la gasolina 95 y la 98? Tal ycomo explican los expertos de RACE, tras la prohibición en 2001 de la gasolina súper con plomo, y la desaparición en 2008 de la súper 97, en la que se sustituía el plomo por aditivos de potasio (destinada especialmente para vehículos sin catalizador), las estaciones de servicio sólo ofrecen dos alternativas para los conductores que tienen un coche de gasolina: gasolina 98 o 95.

La diferencia entre la gasolina 95 y 98 está en el octanaje o en su índice de octano. ¿Qué significa este índice de octano? Indica la resistencia a la detonación del carburante cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. De este modo, a mayor octanaje, mayor capacidad de compresión del motor.

Otra diferencia es que la gasolina 98 contiene menor contenido de azufre que la 95, lo que ayuda a alargar la vida del catalizador, a reducir el consumo y a mejorar las prestaciones.

La ventaja de esta mayor compresión de la mezcla es que se aprovecha mejor el poder energético de la gasolina y, en consecuencia, se consigue un mejor rendimiento del motor. Por este motivo, la gasolina 98 suele utilizarse en vehículos deportivos de altas prestaciones.