Multado con 200 euros pese a llevar la baliza V16 en la guantera, pero no tener la espuma obligatoria escondida en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia estas semanas
"Ojo, como tenga una avería o cualquier cosa y se pare en la carretera, primero, si lo ve la policía le sancionará", aseguran desde la DGT
El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este viernes que los argumentos a favor de la baliza de emergencia V16 son "contundentes" y que "todo son ventajas" respecto a los triángulos, que suponían un "riesgo". "Que nadie salga este verano sin llevar la V16 a la guantera, ¿de acuerdo?", ha apuntado.
El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha indicado que la baliza V16 "es una experiencia para hacer un libro".
Según Navarro, España "tiene una imaginación para hacer memes increíble, excepcional, pero de alto nivel, mucha imaginación y mucha creatividad". "Esto lo hemos constatado con el tema de las balizas", ha apuntado, al tiempo que ha insistido que el objetivo es "la seguridad de todos".
Además, el director de Tráfico ha asegurado que les han criticado "por ser un invento español, cosa inaudita, en lugar de estar orgullosos de que esto no lo ha hecho nadie". "Desde la DGT, lo vimos como un proyecto de país y nos sorprende un poco toda la chanza que se puede hacer alrededor", ha manifestado. "Deberíamos hacer un esfuerzo todos para que nadie salga de vacaciones sin llevar la V16 en la guantera. Seguiremos haciendo campañas de comunicación, explicando las ventajas, explicando todo lo que supone, y poco a poco quiero creer que el sentido común se impondrá", ha declarado, para después insistir: "Tiempo al tiempo. Acabaremos todos con la V16 en la guantera". De cara al verano, Pere Navarro ha avisado: "Ojo, como tenga una avería o cualquier cosa y se pare en la carretera, primero, si lo ve la policía le sancionará porque es obligatorio colocar la V16, le pondrá la correspondiente multa. Segundo, ojo, que no tenga problemas con algún accidente, porque entonces puedes tener problemas con el atestado y con la aseguradora".
Pero esta baliza no es el único elemento obligatorio que debemos llevar en el coche. Hay otra que pasa inadvertido para los conductores. Se trata de sistemas para reparar nuestro vehículo en caso de pinchazo. En España, el Reglamento General de Circulación y la propia Ley de Tráfico obligan a llevar una rueda de repuesto, la rueda "galleta ( que es de menor tamaño que los habituales y se utiliza únicamente como repuesto temporal) o un kit antipinchazos en el vehículo para prevenir quedarse tirado. El Anexo XII del Reglamento publicado en el BOE señala que "los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas" y en su apartado "c)" se especifica "una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa". Así que debes asegurarte que tu coche cuenta con algunas de estas opciones.
Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo.
No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.
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