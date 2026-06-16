Así es nueva baliza de señalización para usar los ciclistas este verano: el BOE ya confirma la multa de 600 euros

"Deberíamos hacer un esfuerzo todos para que nadie salga de vacaciones sin llevar la V16 en la guantera. Seguiremos haciendo campañas de comunicación, explicando las ventajas, explicando todo lo que supone, y poco a poco quiero creer que el sentido común se impondrá", ha declarado el director general de Tráfico, Pere Navarro,, para después insistir: "Tiempo al tiempo. Acabaremos todos con la V16 en la guantera

El uso obligatorio de la baliza V-16 en coches desde el pasado 1 de enero ha generado multitud de polémica y debates. Eso sí, todos los conductores están obligados a llevar este dispositivo y a utilizarlo en caso de avería. De no hacerlo, pueden enfrentarse auna multa.

Este dispositivo solo es obligatorio en coches. Las motocicletas y las bicicletas pueden abstenerse de llevarlo. Eso sí, para las dos ruedas existe un artilugio que protege al ciclista en carretera. A la hora de montar en bicicleta la seguridad lo es todo. Cuanto más protegidos vayamos, mejor. Decathlon incorpora a su catálogo uno de los dispositivos más valorados por quienes pedalean dentro y fuera de la ciudad: el radar trasero Varia™ RTL515, un accesorio que combina visibilidad, detección inteligente y conectividad para elevar la seguridad en carretera a un nuevo nivel.

Este radar, desarrollado para alertar al ciclista de vehículos que se aproximan por detrás, detecta coches y motos a hasta 140 metros de distancia. "Para ver y ser visto en bici, la Varia te avisa de los vehículos que se acercan por detrás mientras su luz trasera te hace aún más visible para ellos. Conéctalo a tu GPS o smartphone y pedalea seguro", explican desde Decathlon Y es que se trata dn radar trasero fiable que evita sorpresas desagradables. Cuenta con varias opciones de visualización. "Vincúlalo con un dispositivo Garmin compatible, tu teléfono o ambos", aseguran.. La potencia de la luz trasera permite que los conductores que se acercan por detrás te vean a una distancia de hasta 1,6 km en pleno día. La aplicación Varia™ te proporciona la cobertura que necesitas si utilizas el teléfono como pantalla principal o secundaria.

Este prodcuto tiene un precio actual de 135,99 euros y lo puedea adquirir en las tiendas de Decathlon y, también, a través de la porpia página web de la marca.

Si tienes una bicileta eléctrica, recuerda que el nuevo reglamento ya recoge que "las bicicletas eléctricas con un motor superior a 250 W que puedan superar los 25 km/h con asistencia al pedaleo (que incluyan acelerador) sí que están obligadas desde 2026 (Ley 5/2025) a tener un seguro de responsabilidad civil ya que no se consideran bicicletas y se equiparan con los ciclomotores", explican desde RACE: Circular sin seguro obligatorio una bicicleta eléctrica sujeta a esta norma conlleva multas de 601 a 3.005 euros. La normativa española diferencia claramente entre bicicletas de pedaleo asistido (Pedelecs) estándar y vehículos de mayor potencia o aceleración