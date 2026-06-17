La multa de 200 euros con 6 puntos por ir al destino de vacaciones que va a llegar a miles de conductores en los próximos días: la Guardia civil extrema la vigilancia en el interior del coche por la nueva ley que publica el BOE

La mayoría de los conductores utilizan habitualmente el teléfono móvil como GPS para llegar a su destino; una práctica que supone una distracción al volante y que la Dirección General de Tráfico (DGT) no se cansa de recordar.

Las distracciones durante la conducción continúan siendo el factor más recurrente en los accidentes de tráfico en España. Por ello, desde el perfil oficial de X de la DGT, recuerdan que la manipulación de cualquier dispositivo multimedia, como el GPS o la radio, mientras se conduce supone un gran peligro, puesto que multiplica por cuatro la posibilidad de sufrir un accidente. Tal como afirma la DGT: "programar los navegadores durante la conducción hace que pasen de ser una ayuda a un peligro claro, aumentando el riesgo de accidente.

Cabe destacar que este aviso se produce semanas antes de que se apruebe definitivamente la nueva Ley de Tráfico, que modifica el sistema de carné por puntos y establece sanciones más duras por usar el móvil mientras se conduce establece sanciones más duras por usar el móvil mientras se conduce: se incrementan de tres a seis los puntos a detraer si el conductor/a tiene el móvil en la mano mientras conduce y se mantienen los 200 euros de multa y la retirada de tres puntos del carné si el conductor/a manipula el móvil pero no lo tiene sujeto en la mano.

Por ello, si te encuentras viajando en coche este verano y manipulas tu móvil desde el asiento de tu coche sin cogerlo para cambiar la música o introducir una dirección en el GPS del smartphone, vas a ser sancionado ya que se considera que estás manipulando tu teléfono.

Según la DGT, y tal como recoge RACE, utilizar el móvil mientras conduces puede suponer un aumento de hasta cuatro veces el riesgo de sufrir un accidente. Usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación. Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis. Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos.

Tampoco puedes manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte: conlleva 200 euros de multa y la retirada de tres puntos del carnet. En el caso de que te llamen, utiliza un sistema de manos libres.