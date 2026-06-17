Multas de 800 euros después de sufrir una colisión y colocar la baliza v16 por lo publicado en el BOE: la Guardia Civil busca el otro elemento de la guantera con riesgo de inmovilización

"Que nadie salga este verano sin llevar la V16 a la guantera, ¿de acuerdo?". Así de claro se ha mostrado el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, sobre el uso obligatario de este dispositivo durante los viajes en verano .

Y de hecho, ha avisado: "Ojo, como tenga una avería o cualquier cosa y se pare en la carretera, primero, si lo ve la policía le sancionará porque es obligatorio colocar la V16, le pondrá la correspondiente multa. Segundo, ojo, que no tenga problemas con algún accidente, porque entonces puedes tener problemas con el atestado y con la aseguradora".

Pero llevar la baliza v-16 en la guantera no es lo único que debemos tener en cuenta a la hora de viajar con nuestro vehículo.Y es que existe un papel cuya ausencia puede suponer una multa de apartir de 800 euros y conecuencias "muy graves" para el conductor. Se trata de ciruclar sin els eguro del coche. Tal y como explican los expertos de RACE, la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor (RD 8/2004) indica que es obligatorio que un coche o una moto tenga, como mínimo, una cobertura legal para responder de los daños a terceros, tanto materiales como personales. La multa por ir sin seguro abarca entre 601 euros y 3.005 euros,

En el caso de un coche o una moto, por ejemplo, la Ley sobre responsabilidad civil establece que es el propietario el que está obligado a contratar un seguro y que, de no hacerlo, la multa (de media) puede ser de unos 800 euros para un turismo estacionado o de 1.500 euros si está circulando, sin tener en cuenta que la cifra va a ser superior si además hay personas perjudicadas en caso de accidente. Además de estas sanciones económicas, un agente de la autoridad puede inmovilizar el vehículo y llevarlo a un depósito municipal. Todos los gastos correrán a cargo del propietario cuando vaya a recogerlo.

Y, hay más. RACE también explica que al contrario de lo que algunos conductores creen, el seguro obligatorio no sólo es necesario cuando circulas, sino que hay que tenerlo aunque el coche esté aparcado, abandonado o en un garaje particular.

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Si no quieres seguir pagando un seguro de un coche que no mueves, puedes dar de baja temporal o definitivamente tu vehículo. De esta forma, no será necesario que tengas el seguro ni la ITV (sin seguro en vigor no puedes pasar la ITV).