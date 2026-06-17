Rechazado en la ITV con falta "muy grave" y multa de 200 euros por lo ocurrido con la letra de los neumáticos pese a ser nuevos: el error en la "W" que registra el BOE

A la horade pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) hay que tener en cuenta que existen diferentes defectos considerados como "muy graves" que pueden coger por sorpresa a los conductores y obligarles a desembolsas altas sumas de dinero.

Uno de ellos es con los neumáticos. Llevar unos neumáticos adecuados en tu coche es muy importante por tu seguridad y para el correcto rendimiento del vehículo, así que no debes escatimar en gastos, y tampoco debes probar cosas distintas a las que recomiendan los fabricantes, como montar neumáticos diferentes delante y detrás, como explican los expertos de RACE. En la ficha técnica o tarjeta de inspección técnica es donde aparecen los tipos de neumáticos que debe llevar tu coche. Existe un apartado denominado “neumáticos” en el que puedes consultar el número de ruedas que debe llevar así como sus medidas y características (en la puerta del conductor o en la tapa del depósito también suelen venir). Además, en las observaciones de la ficha técnica también te aparecerán si existen otras medidas que puedes incluir en tu vehículo, siempre que los neumáticos estén homologados.

en el vídeo que acompaña a estas líneas se observa un caso práctico. Un coche con dos neumáticos. Uno con un modelo acabado en "V" y otro terminado en "W". Aunque los neumáticos parecen similares y ambos están en perfectas condiciones, según el experto que realiza la Inspección se considera una falta "muy grave" dado que no se pueden llevar neumáticos diferentes en el coche.

El estado general de los neumáticos es algo que puede revisar el propio conductor antes de acudir a la estación de ITV. La forma más sencilla de comprobar visualmente el desgaste del neumático es mediante los indicadores de desgaste los cuales no deberán tener signos de deterioro al encontrarse a nivel de la banda de rodadura o contacto con el suelo, cuentan desde AECA-ITV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos) .

Si estos indicadores presentan desgastes, indica que el neumático debe de reemplazarse inmediatamente. Es importante realizar la comprobación en distintas zonas de la banda de rodadura puesto que el deterioro irregular del neumático puede venir dado por un mal funcionamiento de otro elemento del vehículo.

La alineación incorrecta del sistema de dirección o componentes de la suspensión desgastados afectan a la vida útil de un neumático. Si el desgaste es más acusado en el borde exterior o interior del mismo, el origen del problema podría ser unas ruedas desalineadas como consecuencia de unas incorrectas dimensiones en la geometría de dirección del vehículo. Si es en la parte central, es una señal de una presión excesiva y, si están desgastados en los bordes, pero no en el centro, la presión es demasiado baja.

si no consigue pasar la revisión y circulas con u coche con normalidad, debes saber que conducir con la ITV caducada, desfavorable o negativa conlleva multas que oscilan entre 200 y 500 euros.