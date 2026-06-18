Adiós a la etiqueta B en el coche: la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "declarada ilegal" por la Justicia

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha recordado este jueves que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) fue "declarada ilegal" hace ya tres meses por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y se ha preguntado "a qué esperan" el Partido Popular y Vox para resolver esta situación de manera "definitiva".

El portavoz del Grupo, Pedro Herrero, ha atendido a los medios de comunicación sobre este asunto en la plaza de la Rinconada, junto al Ayuntamiento, para insistir en la falta de "seguridad jurídica" que genera esta situación en los ciudadanos de Valladolid "generada por el PP y Vox".

La anulación de la ordenanza de la ZBE genera, en opinión del portavoz, una "situación anómala" en la que el alcalde, Jesús Julio Carnero, aseguró que se iba a suspender el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones. El hecho es que se llevó al pleno una propuesta presentada por PP y Vox en la que se comprometían a iniciar las "actuaciones administrativas para suspender los procedimientos sancionadores derivados de la Ordenanza de la ZBE", algo que finalmente no se ha llevado a cabo.

El Grupo Municipal Socialista ha avanzado que pedirá explicaciones en el próximo Pleno del Ayuntamiento ante la "inseguridad jurídica y política" generada por PP y Vox. En concreto, Pedro Herrero formulará preguntas tanto al alcalde como a la teniente de alcalde de Vox, Irene Carvajal.

En concreto, la pregunta dirigida a Carnero se refiere al hecho de que en el mes de marzo el actual alcalde "dijo que la nueva ordenanza de Zona de Bajas Emisiones estaría basada en un criterio de activación según picos de contaminación". Sin embargo, en el último Pleno, celebrado en mayo, el PP se negó a apoyar una resolución de su socio de gobierno (Vox) que planteaba "exactamente esa medida".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista también se dirigirá a la primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, cuando declaró hace unas semanas que "existen argumentos jurídicos de peso" para "suspender el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones".

El portavoz socialista ha estimado que actualmente se habrán impuesto ya sanciones por valor aproximado de "2 millones de euros" por accesos indebidos a la ZBE, que aventura que el Ayuntamiento "deberá devolver" al haberse anulado la ordenanza.

"Los ciudadanos pueden albergar dudas sobre si las multas impuestas hoy serán finalmente válidas o si las ya pagadas podrían ser objeto de devolución en el futuro", ha añadido Herrero.

Herrero ha tildado de "irresponsable" la actitud del alcalde y también de sus socios. "Entre el uno y la otra, el problema lo tienen los ciudadanos", ha explicado Pedro Herrero, que ha insistido en hablar de "negligencia" del equipo de gobierno, que considera que "ha actuado sin rigor, sin seguridad jurídica y sin la seriedad que exige una medida de esta trascendencia para la calidad del aire, la movilidad urbana y la salud pública".

El Grupo Municipal Socialista también reprocha la "falta absoluta de transparencia" en el proceso de modificación de la Ordenanza, pues no se ha informado sobre ello tras concluir el plazo de propuestas y sugerencias hace más de dos semanas.