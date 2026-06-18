Malas noticias para conseguir el permiso de conducir este 2026: exigen na "rectificación inmediata" a la DGT tras los últimos exámenes teóricos

La Asociación Nacional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial, Formaster, ha exigido este jueves una "rectificación inmediata" al director general de la DGT, Pere Navarro, por "las críticas vertidas en los últimos días contra las autoescuelas".

El pasado martes, la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó los primeros resultados del piloto del Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO), que reflejan que la presentación de alumnos no ha llegado al 10% de la "mal llamada lista de espera".

Según la DGT, finalizado el plazo dado para presentar dichos listados, "los resultados obtenidos muestran una divergencia muy significativa entre las cifras trasladadas públicamente por las asociaciones y la realidad".

En este sentido, Tráfico ha indicado que en Navarra se presentaron a los exámenes 275 alumnos de los más de 6.000 que, según cifras de las autoescuelas estaban esperando para poder presentarse, mientras que en Lleida la cifra ascendió a 312 de los 5.000. Además, la DGT ha apuntado que en Almería se presentaron 630 de 8.000; y en Palma de Mallorca, 407 aspirantes de 8.000 alumnos.

"Esta diferencia de cifras no puede atribuirse a factores coyunturales, sino que pone de manifiesto que las magnitudes difundidas sobre las supuestas 'listas de espera' no reflejan el número real de alumnos en condiciones inmediatas de examinarse, sino que son alumnos que han aprobado el examen teórico de conducir y disponen de un plazo de dos años para poder realizar el examen práctico", ha defendido.

De este modo, la DGT ha insistido en que los datos de alumnos que "verdaderamente están preparados" para realizar el examen y que son los presentados por las autoescuelas "confirman que el sistema es capaz de absorber el volumen real de alumnos preparados cuando este se traslada de manera efectiva y verificable".

Para Formaster, estas informaciones ofrecidas por la DGT, "lejos de ofrecer soluciones reales, han ahondado en la fractura entre la Administración y el sector al que debería respaldar, optando por el ataque a las autoescuelas antes que por la autocrítica institucional".

Así, ha exigido que se abra "un proceso de diálogo real con el sector para sentar las bases de una solución duradera, efectiva y real" y considera "inadmisible" la postura de Tráfico. "Los ciudadanos que están en proceso de sacarse cualquiera de los carnés de conducir no deben ser rehenes de la actitud de la DGT y de su incapacidad para solucionar un problema de servicio público", ha señalado Formaster que pedirá la dimisión de Navarro si no rectifica públicamente.