Multa de 500 euros por viajar a la velocidad adecuada y respetar las normas de tráfico pero cometer el error con el hueco extra de equipaje: la Guardia Civil extrema la vigilancia donde se pone la v16

Ahora que llega el verano y las vacaciones, la Dirección General de Tráfico (DGT) estima que en la operación salida se producirán más de 5 millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país.

Y es que, sin duda, el coche se va a convertir en uno de los medios de transporte preferidos por los españoles para desplazarse a sus destinos escogidos de playa o montaña. Por ello, en esta época es ver coches con baca para realizar viajes más largos y poder meter aquellas cosas que, por espacio, no entran en el maletero.

"A la hora de cargar el coche, recuerde que el equipaje siempre debe ir correctamente colocado en el maletero. Además, no olvide que las cargas pesadas afectan el comportamiento del vehículo y que la sobrecarga compromete su seguridad. Para transportar ciertos equipajes voluminosos o pesados, también puede utilizar u remolque ligero u otros dispositivos de carga como cofres, remolques, portabicicletas o portaesquís", explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Tal y como explican los expertos de RACE; la baca del coche es un elemento que facilita el transporte de equipaje y otros objetos cuando viajas por carretera. Sin embargo, debes contemplarla como una ayuda complementaria y no debe ser tu primera opción de transporte. "Desde el departamento de seguridad vial del RACE recordamos que la forma más segura de llevar las cosas dentro de un coche es en el maletero. En caso excepcional, y si necesitas más espacio, es cuando puedes plantearte transportar las cosas en un remolque o en la baca, una vez te hayas informado bien y sepas qué (y cómo) puedes transportar de este modo", aseguran.

En España, se pueden llevar numerosos objetos en la baca de un coche, siempre que se cumpla con la normativa oficial de tráfico. Hablamos de maletas, bolsas de viaje, tablas de surf, esquís, tiendas de campaña o, incluso, muebles o electrodomésticos de pequeño tamaño.

Pero ojo, porqué también hay graves sanciones por el mal uso de la baca en el coche. Las más graves son, según la normativa, que la carga no debe sobresalir más del 10% de la longitud del automóvil (aunque si la carga es indivisible, se puede superar en hasta un 15%). Además, en los vehículos particulares, no está permitido que sobresalga lateralmente. Exceder estos límites conlleva una multa de 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir.

También debes asegurar la carga para que no se mueva durante la marcha ni comprometa la estabilidad del vehículo. Cuidado, porque si no lo haces y existe riesgo de que se caiga o desprenda del vehículo, se considera también una infracción grave que lleva aparejada una multa de hasta 200 euros.