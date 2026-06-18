Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados

Con la llegada del calor, las lluvias esporádicas y el polen en el aire, nuestro coche tiende a ensuciarse más a menudo. Además, bajar a la playa o aparcarlo a la intemperie también puede pasarle factura.

Por ello, hay que tener cuidado a la hora de limpiarlo o mantenerlo en el mejor estado posible. Y, sobre todo, hay que saber dónde poder hacerlo. Muchos conductores lo han hecho alguna vez: sacar la manguera, preparar el cubo con jabón y dejar el coche reluciente delante de casa. Es una escena habitual en las calles de algunos barrios y urbanizaciones. Pero lo que parece una práctica inocente puede acabar en una incómoda sanción económica.

Y es que como explican los expertos de RACE, en España, lavar el coche en la vía pública con agua y detergente no está permitido en la mayoría de municipios. No se trata solo de “no ensuciar”: el Reglamento General de Circulación prohíbe arrojar o depositar en la vía pública sustancias que puedan deteriorarla, y el agua jabonosa mezclada con restos de grasa o suciedad encaja de lleno en esa situación. Muchos ayuntamientos han regulado esta conducta de forma expresa en sus ordenanzas de limpieza urbana y han fijado sanciones concretas. Así, en ciudades como Madrid o Barcelona, la multa puede alcanzar los 3.000 euros si se considera una infracción grave. No es una broma, y por eso conviene distinguir que no es lo mismo utilizar una manguera que pasar un paño por los cristales, ni hacerlo en plena calle que dentro de un garaje privado.

El Reglamento General de Circulación no menciona expresamente el lavado de vehículos, pero sí deja claro que la vía pública no puede utilizarse para verter sustancias que la ensucien o la deterioren. De hecho, su artículo 4.2 establece que “se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones”.

La redacción es amplia, pero la idea es sencilla: la calzada no está pensada para convertirse en un lugar donde se vierten líquidos o residuos. Cuando se lava un coche con manguera en plena calle, el agua arrastra detergente, polvo, grasa y otros restos que terminan en el asfalto y en el sistema de drenaje urbano. Ese vertido es el que sitúa esta práctica dentro de la prohibición general.

A partir de ahí, muchos ayuntamientos han optado por regularlo de forma específica en sus ordenanzas de limpieza urbana, prohibiendo el lavado de vehículos en la vía pública y fijando las sanciones correspondientes. Y es que la multa puede variar según dónde vivas. En Madrid o Barcelona la sanción puede ser a partir de 3.000 euros. Pero, como aclara RACE, en algunos municipios, donde no existe una regulación específica sobre el lavado de vehículos en la vía pública, la sanción suele situarse en torno a los 100 euros.