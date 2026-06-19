Adiós a las Zonas Bajas de Emisiones: limitación de entrada de vehículos, sean gasolina o eléctricos, copiando el modelo de Ibiza

El Consell de Mallorca estudia el modelo de Ibiza para aplicar la limitación de entrada de vehículos una vez que el Parlament apruebe definitivamente la ley impulsada por la institución insular para regular la afluencia de coches a la isla.

Con este objetivo, el conseller de Movilidad del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, se ha reunido este viernes con el vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, para intercambiar experiencias sobre la implantación de la normativa que ya se aplica en la isla pitiusa.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones relacionadas con la logística del sistema de control, la fijación de un techo máximo de vehículos, la tramitación administrativa de autorizaciones y la gestión de la tasa prevista en la futura ley mallorquina.

Según ha explicado Rubio, el objetivo es que la regulación pueda entrar en vigor de forma inmediata una vez reciba el visto bueno definitivo de la cámara autonómica, por lo que la experiencia acumulada por Ibiza durante el primer año de aplicación de su normativa resulta especialmente útil.

Uno de los principales asuntos analizados ha sido el control de los vehículos con matrícula extranjera y de los propietarios no residentes que disponen de una vivienda en Mallorca, a quienes la futura regulación permitirá registrar un vehículo por inmueble.

En este sentido, Rubio ha alertado del fuerte incremento experimentado en los últimos años por las solicitudes de rematriculación de vehículos extranjeros para poder circular de forma permanente en la isla.

Según datos de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en 2022 se registraron 2.740 solicitudes de rematriculación, mientras que para 2026 se prevé alcanzar las 6.273, más del doble en apenas cuatro años.

El conseller ha señalado que esta evolución obligará a establecer mecanismos de control específicos en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) para garantizar el cumplimiento de la futura normativa.

Rubio también ha agradecido la colaboración del Consell de Ibiza en el diseño de la infraestructura técnica y administrativa necesaria para controlar la entrada de vehículos, gestionar el cobro de la tasa y supervisar los límites establecidos para los coches de alquiler.

Por su parte, Mariano Juan ha defendido los resultados obtenidos por la ley ibicenca y ha asegurado que la regulación ya está teniendo efectos positivos sobre la movilidad de la isla.

Según ha explicado, la normativa ha tenido un efecto disuasorio sobre los vehículos domiciliados fuera de Ibiza y ha favorecido la regularización de numerosos automóviles que anteriormente figuraban registrados en otras provincias o países.

Asimismo, ha destacado que durante el verano pasado se logró reducir en 32.000 el número de vehículos que circularon por la isla, lo que supone un descenso del 15 % respecto al año anterior.

Para este verano, el Consell de Ibiza ha aprobado además un cupo máximo inferior al del año pasado, con una reducción adicional de 2.500 vehículos