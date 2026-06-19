Multa de 500 euros a un conductor por lo ocurrido con su gato dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia y se pone seria tras la norma del BOE

Ahora que llega el verano es el momento de viajar de vacaciones. Y seguro que el coche se convierte en la opción preferida por los españoles para desplazarse a la playa, a la montaña o al rincón que hayan elegido para desconectar de la rutina.

Y es que nuestro vehículo nos facilita mucha comodidad para llevar nuestro equipaje e incluso a nuestros compañeros peludos, como los gatos. Pero, ojo, hay que tener cuidado en la forma en la que los llevamos, ya que tras la nueva Ley de bienestar animal, las multas pueden ascender a 500 euros.

Tal y como explican los expertos de RACE, incumplir las normas conlleva un castigo, y en el caso del transporte de animales en un vehículo supone una multa por incumplir el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación. Concretamente el texto de este artículo dice lo siguiente: "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos. Esta misma normativa, en el artículo 3, considera infracción muy grave conducir de forma temeraria, y grave hacerlo de forma negligente creando una situación de riesgo, algo que un agente de tráfico de la Guardia Civil puede considerar si el animal viaja en el regazo del conductor o totalmente suelto en el habitáculo.

Si la mascota está libre por el vehículo y el conductor está realizando una conducción negligente (por ejemplo, llevar la mascota en el regazo), la multa es de 500 euros y hay retirada de hasta 6 puntos del permiso de conducir.

A la hora de llevar a nuestro gato en un coche, los expertos de Purina, marca especializada en alimentación y bienestar animal, aseguran que el trasportín debe ser lo suficientemente grande para que el gato pueda girarse y estirarse. Puedes colocarlo en el suelo, detrás de los asientos delanteros, o en el asiento trasero bien sujeto con el cinturón. Acondiciónalo con una colchoneta o empapador para mayor comodidad.

Los animales, por norma general, deben viajar en un trasportín ubicado en el suelo, detrás del respaldo del asiento delantero. "Para perros o gatos pequeños, el trasportín debe ir en el habitáculo, sobre el suelo detrás de los asientos delanteros. Evita ponerlo sobre el asiento sujeto por el cinturón de seguridad, ya que las pruebas han demostrado que esta opción no es segura, pudiéndose romper la caja y que la mascota salga despedida a través de la pared del trasportín", recuerdan desde la Dirección General de Tráfico (DGT).