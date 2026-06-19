Multado tras sufrir un accidente, poner la baliza v-16 y bajar del coche con el chaleco puesto: la Guardia Civil le encuentra el error al salir

Ya solo quedan unas horas para que sea oficialmente verano. Eso sí, en muchas comunidades el calor ya aprieta y son muchos los que aprovechan el fin de semana para ir a la playa. Por ello, es normal que los conductores se monten al coche con las chanclas puestas. Esto se suele deber a que vas de camino a la playa o a la piscina con ellas puestas. Sin embargo, no todos saben que esto puede ser peligroso y sancionable, aunque con varias comillas.

Pero, ¿pueden multarte por conducir con chanclas? Aunque el Reglamento General de Circulación no menciona específicamente que está prohibido conducir con chanclas, lo cierto es que te pueden poner una multa por conducir con chanclas, sandalias o incluso crocs. Todo va a depender de la interpretación de los agentes de tráfico: si consideran que tu calzado no es el adecuado para conducir y que puedes poner en peligro la seguridad vial, entonces te interpondrán una sanción económica, explican los expertos de RACE.

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación indica que podría ser motivo de una multa por conducir con chanclas de 80 euros (40 euros con reducción por pronto pago) conducir un vehículo sin mantener la libertad de movimientos que garantice la propia seguridad, la del resto de ocupantes y la de los demás usuarios de la vía. Esto, por tanto, podría ocurrir al llevar este tipo de calzado abierto o si vas descalzo.También es importante reseñar que estas multas no conllevan retiradas de puntos del carnet de conducir. No obstante, pese a que no esté prohibido conducir con chanclas, lo más recomendable es no hacerlo y utilizar calzados más cómodos y seguros mientras vas al volante.

Por ello, si un agente entiende que las chanclas, o cualquier otro tipo de prenda, afecta a la seguridad en la conducción, puede ser sancionable. Según la revista de la DGT, una multa por conducir sin el calzado adecuado podría alcanzar los 80 euros.

Las chanclas no son un calzado que sujete bien el pie, por lo que pueden desprenderse en cualquier momento y, peor aún, quedarse enganchadas con algún pedal pudiendo provocar un accidente. Sin duda, un calzado que no sujeta bien el pie impide ejercer la presión correcta sobre el pedal del freno, el embrague o del acelerador, resta agilidad y aumenta el tiempo de reacción ante un imprevisto.

De hecho, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) también se apunta esto, pues ellos aconsejan que el calzado debe ser flexible y cómodo para conducir perfectamente. Por ello, desde esta institución se aconseja no conducir con chanclas ni tacones, además de evitar que las suelas estén mojadas para no resbalar.

Según un estudio realizado por la DGT, más de un 30% de los encuestados afirman haber conducido en alguna ocasión con un calzado inadecuado. Es decir, chanclas, botas de montaña, tacones altos, descalzos… Además, un 3% de los conductores entrevistados reconoce conducir con chanclas en muchas o bastantes ocasiones, y un 2% afirma conducir descalzos habitualmente. En el caso de las mujeres, los zapatos con plataformas (38%) y los tacones (36%) ocupan las primeras posiciones.