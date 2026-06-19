Qué significa la nueva señal de un coche negro con unos puntos aun lado sobre un fondo blanco y rojo: llegan multas de 200 euros a los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado nuevas señales para adapatrase a los nuevos vehículos, normativas y formas de condcuir.

La actualización del catálogo de señales de tráfico aprobada el año pasado por el Gobierno de España incluye tanto señales nuevas como rediseñadas, mientras que otras desaparecen al estar en desuso. Se busca así regular nuevos modos de transporte y adaptarse a las situaciones del tráfico originadas por los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad. También cambian de apariencia varios pictogramas con el objetivo de mejorar su comprensión, su visibilidad y, en ciertas ocasiones, adaptarlas a un lenguaje visual inclusivo, explican los expertos de RACE.

Una de las más novedosas es la señal R.120 está asociada al desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias desde el pasado 1 de enero de 2023 en todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, “cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire”, según especifica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Como todas las señales verticales que indican una prohibición, la R-120 es circular, tiene borde rojo y fondo blanco e incluye, en su interior, un coche del que parecen salir una serie de círculos a su derecha, que simulan las emisiones. Creada en 2021, advierte a los conductores de la prohibición de acceso (a partir de ese punto) a todos los vehículos de motor que no dispongan de una de las etiquetas medioambientales incluidas en la parte inferior de la señal, y se puede ver ya a la entrada de las distintas ZBE que ya se han creado en España.

Aunque esta señal puede ser una desconocida para muchos conductores, es importante poder reconocerla y recordar su significado, ya que infringir su mandato se considera una infracción grave y está castigado con una multa de 200 euros (sin pérdida de puntos del carnet). Incluso aunque vivas en una ciudad que, por su reducido tamaño, no dispone de ZBE, es factible que te la encuentres al circular por una ciudad que sí la tiene.