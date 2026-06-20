Atención conductores que tengan planes para las próximas horas: adiós al calor y a la piscina por la alerta de granizo y mal tiempo

La entrada de aire cálido proveniente del sur dará lugar este domingo a temperaturas muy altas en muchas zonas de la península y Baleares, con más de 40 grados en el interior del País Vasco, los valles del Ebro, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir y tormentas y chubascos fuertes en el centro y noroeste.

La Agencia Estatal de Meteorología -Aemet-, que ya ha avisado del inicio, mañana, de una ola de calor en España que durará hasta, al menos, el próximo miércoles, ha indicado que la entrada de aire cálido proveniente del sur dará lugar a temperaturas muy altas en gran parte de la península y, en general, a cielos despejados salvo en los litorales del noroeste.

El parte contempla en el noroeste la formación de tormentas que podrían ser fuertes en el este y suroeste de Galicia o noroeste de Castilla y León mientras que en Canarias, se prevén nubes bajas en el norte de las islas e intervalos nubosos con amplios claros en el sur.

Serán probables las brumas o los bancos de niebla matinales en Galicia y en el Cantábrico y habrá polvo en suspensión en zonas del este peninsular y Baleares.

Las temperaturas subirán de forma generalizada, especialmente las máximas en el Cantábrico, con ascensos puntualmente extraordinarios y se superarán los 36 grados en puntos del interior de Galicia, Asturias y Cantabria, la meseta norte y Baleares; los 38 grados en el centro y sur; y los 40 grados en el País Vasco, y los valles del Ebro, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

Se prevén igualmente noches tropicales -con las mínimas por encima de los 20 grados-, o incluso tórridas -por encima de los 25 grados- en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias se esperan ligeros ascensos ligeros de las máximas.

Predominará el viento flojo, de componente sur, en el oeste de la Península, mientras que en la mitad este, el litoral mediterráneo y Baleares será flojo; en el litoral cantábrico será del este; en Galicia, del noroeste y en Canarias habrá alisio moderado.

Eso sí, en Madrid se esperan probables chubascos y tormentas por la tarde, que podrán ir acompañadas de granizo, así como en Castilla La Mancha, donde la Aemete pronostica tormentas acompañadas de granizo.